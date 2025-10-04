logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oslobođen posljednji francuski cirkuski slon: Samba pronašao novi početak

Oslobođen posljednji francuski cirkuski slon: Samba pronašao novi početak

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Samba, posljednji francuski cirkuski slon, pronašao je stalni dom u Safari parku "Rihter", u centralnom dijelu Mađarske, objavila je uprava parka.

Oslobođen posljednji francuski cirkuski slon Izvor: Shutterstock

Nakon nekoliko mjeseci priprema, afrički slon star 38 godina stigao je u park prije nekoliko dana, prenosi agencija MTI.

Samba je dugačak približno šest metara i težak tri tone, zbog čega je bilo neophodno osigurati poseban transport i stalni medicinski nadzor, navodi se u saopštenju.

U objavi se dodaje da park površine 32 hektara, koji je dom za oko 400 životinja, od kojih je većina spasena iz cirkusa, već ima tri slona. Među njima su slonice Brižit i Neli, koje su, takođe, stigle iz francuskih cirkusa.

Vlasnik ovog safari parka Jožef Rihter rekao je da je jedan od glavnih ciljeva otvaranja ovog centra da se životinje penzionisane iz cirkuskog rada smjeste u prirodno okruženje.

On je dodao da je Samba prošao veterinarski pregled i opštu zdravstvenu procjenu.

Ovog vikenda, na Svjetski dan životinja, "Rihter" organizuje dobrotvornu trku za podršku afričkim slonovima koji još žive u divljini.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

slon cirkus životinje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ