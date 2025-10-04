Oslobođen posljednji francuski cirkuski slon: Samba pronašao novi početak

Samba, posljednji francuski cirkuski slon, pronašao je stalni dom u Safari parku "Rihter", u centralnom dijelu Mađarske, objavila je uprava parka.

Izvor: Shutterstock

Nakon nekoliko mjeseci priprema, afrički slon star 38 godina stigao je u park prije nekoliko dana, prenosi agencija MTI.

Samba je dugačak približno šest metara i težak tri tone, zbog čega je bilo neophodno osigurati poseban transport i stalni medicinski nadzor, navodi se u saopštenju.

U objavi se dodaje da park površine 32 hektara, koji je dom za oko 400 životinja, od kojih je većina spasena iz cirkusa, već ima tri slona. Među njima su slonice Brižit i Neli, koje su, takođe, stigle iz francuskih cirkusa.

Vlasnik ovog safari parka Jožef Rihter rekao je da je jedan od glavnih ciljeva otvaranja ovog centra da se životinje penzionisane iz cirkuskog rada smjeste u prirodno okruženje.

On je dodao da je Samba prošao veterinarski pregled i opštu zdravstvenu procjenu.

Ovog vikenda, na Svjetski dan životinja, "Rihter" organizuje dobrotvornu trku za podršku afričkim slonovima koji još žive u divljini.

(Srna)