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Nevjerovatan prizor u Čileu: Najsuvlja pustinja na svijetu prekrivena cvijećem (VIDEO)

Nevjerovatan prizor u Čileu: Najsuvlja pustinja na svijetu prekrivena cvijećem (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Ogromna područja pustinje Atakama, koja se prostire između Tihog okeana i planina Andi, prekrivena su cvijećem nakon što je klimatski fenomen "El Ninjo" donio obilne padavine u taj region početkom proljeća na južnoj hemisferi.

Pustinja Atakama prepuna cvijeća Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Neuobičajeno velika količina vode omogućila je da milioni sjemenki i lukovica proklijaju i procvjetaju, od kojih su mnoge decenijama mirovale u pjeskovitom tlu ove najsuvlje nepolarne pustinje na Zemlji, koja se proteže preko 1.600 kilometara preko Čilea.

"Ovo je očigledno izvanredna i neobična pojava, veoma različita od drugih obrazaca cvjetanja koje se dešavaju drugdje u svijetu - izraslo je više od 200 biljnih vrsta za samo par toplih dana početkom proljeća na području koje je inače prekriveno smeđim pijeskom", rekao je šef Odjeljenja za zaštićena područja Nacionalnog udruženja šumarskih kompanija Horhe Karabantes, prenosi AP.

Izvor: JAVIER TORRES / AFP / Profimedia

Tokom jula i avgusta, u nekoliko pokrajina Čilea zabilježene su rekordne padavine, a količine na nekim mjestima nisu zabilježene od početka mjerenja pedesetih godina prošlog vijeka. Ogromne količine kiše natopile su inače suvo tlo Atakame, i omogućilo sjemenu koje je već bilo u zemljištu, kao i novom koje su donijeli vjetrovi, da proklija i pusti korjenje.

Obilne padavine izazvao je sve snažniji klimatski fenomen "super El Ninjo", koji dovodi do naglog porasta globalne temperature. 

(Srna/Mondo)

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Tagovi

pustinja el ninjo cvijeće

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