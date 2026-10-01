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Sarajevske ćevabdžinice sutra služe „11-ku“ u čast Edina Džeke

Sarajevske ćevabdžinice sutra služe „11-ku“ u čast Edina Džeke

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Sarajevske ćevabdžinice sutra će u čast kapitena fudbalske reprezentacije BiH Edina Džeke služiti posebnu „11-ku“, kao simbolično obilježavanje njegovog prepoznatljivog broja na dresu.

Ćevapi Izvor: Shutterstock

Ova gastronomska počast biće prilika da se ljubitelji sarajevskih ćevapa, ali i fudbala, pridruže obilježavanju karijere jednog od najpoznatijih bh fudbalera.

„11-ka“ će biti dostupna u odabranim sarajevskim ćevabdžinicama, a organizatori očekuju veliki interes građana.

Podsjećamo, Edin Džeko se na sutrašnjoj utakmici protiv Švedske oprašta od reprezentativne karijere. Navijači su pozvani da ponesu plišanu igračku koju će baciti tokom njegovog počasnog kruga, a potom će sve igračke biti proslijeđene djeci u humanitarne svrhe.

(Mondo)

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Tagovi

Sarajevo ćevapi Edin Džeko

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