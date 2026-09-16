Pola miliona zahtjeva za ulaznice na oproštaju Edina Džeke: Rasprodan stadion za 14 minuta!

Edin Džeko (40) će 2. oktobra protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a njegov oproštaj izazvao je ogroman interes navijača.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Susret će se igrati na "Bilinom polju" u Zenici, a svih 11 hiljada ulaznica puštenih u prodaju je rasprodato.

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine zvanično je potvrdio da više nema ulaznica te naveo kako je interes bio posebno velik zbog Džekovog oproštaja. Savez je primio gotovo pola miliona zahtjeva za ulaznicama i objavio da je raspoloživi kapacitet rasprodat za svega 14 minuta, piše "Indeks".

Velika potražnja brzo je dovela i do preprodaje po višestruko većim cijenama. Ulaznice za sjevernu i južnu tribinu u zvaničnoj prodaji koštale su 40 konvertibilnih maraka, odnosno oko 20 evra, dok su se nakon rasprodaje na oglasima nudile za 150 do 200 maraka.

Još više su porasle cijene za ostale dijelove stadiona. Kao primjer se navodi ulaznica za zapadnu tribinu koja je zvanično koštala 60 konvertibilnih maraka, oko 30 evra, a jedan prodavac ju je ponudio za čak 500 evra. Riječ je o više od 16 puta većoj cijeni od one po kojoj je prvobitno kupljena.

Džeko je početkom septembra objavio da će utakmica sa Švedskom biti njegov posljednji nastup za "zmajeve". Za Bosnu i Hercegovinu debitovao je 2007. godine, a dosad je upisao 151 nastup i postigao 73 pogotka, čime je ubjedljivo najbolji strijelac u istoriji reprezentacije.

"Došlo je vrijeme da se povučem", objavio je Džeko prilikom najave oproštaja. Njegova posljednja utakmica tako će se igrati pred punim stadionom, na kojem će se navijači oprostiti od kapitena nakon gotovo dvije decenije reprezentativne karijere.

(MONDO)