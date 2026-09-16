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Šok za Karlosa Alkaraza: Huan Karlos Ferero se vraća trenerskom poslu

Šok za Karlosa Alkaraza: Huan Karlos Ferero se vraća trenerskom poslu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Španac Huan Karlos Ferero dogovorio je novi trenerski angažman.

Karlos Alkaraz Huan Karlos Ferero Izvor: Christian Bertrand/Shutterstock

Vijest dana u svijetu tenisa je da se Španac Huan Karlos Ferero vraća trenerskom poslu. Nakon neočekivanog prekida saradnje sa Karlosom Alkarazom, najavio je da je spreman za novi angažman u 2027. godini. Nije želio da otkriva ko će biti njegov naredni "učenik", ali je očigledno već sve dogovoreno.

Ferero nije radio od kraja 2025. godine kada se rastao sa Alkarazom, a navodno je razlog prekida saradnje bilo to što nisu mogli da se dogovore oko novog ugovora i uslova koje je tražio legendarni Španac. Očekivano, odmah se počelo sa nagađanjima ko je u pitanju, a jedno ime je iskočilo u prvi plan.

"Ove godine sam veoma opušten, uživam u vremenu provedenom sa porodicom i pripremam se za ono što sledi naredne godine. Mislim da ću se vratiti na tenisku scenu, ali ne mogu da kažem sa kim", rekao je Ferero i izazvao veliku pažnju sportske javnosti.

Koga će trenirati Ferero?

Španija već bruji o tome da je njegov naredni pulen perspektivni Rafael Hodar koji je posljednjih godinu dana ostvario zapažene rezultate na velikoj sceni i spreman je za novi iskorak.

Hodar trenutno u svom stručnom štabu ima samo oca. Više stručnjaka mu je savjetovalo da u tim uvrsti nekoga sa više autoriteta, a nema sumnje da je Ferero pravi čovjek za taj posao.

Ipak, ne može se isključiti moguća saradnja između Huana Karlosa Ferera i Janika Sinera. O tome je prije nekog vremena bez imalo ustručavanja govorio Španac.

"Prije samo nekoliko mjeseci bih rekao ne: raskid sa Karlosom je bio previše skorašnji i nisam bio spreman. Ali danas, osećajući se jačim, odgovaram: zašto da ne? Siner voli da vrijedno radi i spreman je na sve da bi ostao broj jedan. Sviđa mi se taj stav. Bilo bi divno trenirati ga", rekao je Ferero.

On je zajedno sa Alkarazom osvojio šest grend slem titula, osam masters titula i jedan trofej ATP finala, uz mnoge rekorde koje je poobarao kao najmlađi teniser na ATP turu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:12
Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza
Izvor: Instagram/djokernole
Izvor: Instagram/djokernole

(MONDO)

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Tagovi

Karlos Alkaraz Huan Karlos Ferero

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