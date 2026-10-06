Saša Đorđević pravi srpsku koloniju u Turskoj: Da li je ovo tim za osvajanje Evrokupa?

Aleksandar Đorđević stvara "srpsku koloniju" u Bahčešehiru, a Luka Mitrović donosi bogato iskustvo iz Evrolige.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Legendarni srpski košarkaš i trener Aleksandar Saša Đorđević preuzeo je ovog ljeta turski Bahčešehir i odlučio je da u njemu napravi "srpsku koloniju". Jedno od prvih pojačanja ove sezone bio je Aleksa Avramović, a za njim stiže još jedan iskusni srpski as - Luka Mitrović.

Ostao je bez ugovora nakon što mu je istekla ugovorna obaveza sa CSKA iz Moskve, a odlučio se da karijeru nastavi u Turskoj gdje ga čekaju i dvojica poznatih lica.

Zajedno sa Mitrovićem, vjeruje se da će Bahčešehir sada postati jedan od favorita za osvajanje Evrokupa, uz grčki PAOK. Ima veliko iskustvo pošto je odigrao bezmalo 200 utakmica u Evroligi, najviše u Crvenoj zvezdi, bilježeći prosječno 6,9 poena i 3,9 skokova po meču.

U novoj ekipi bi trebalo da pomogne prije svega iskustvom velikih takmičenja, a Bahčešehir je inače odlično ušao u novu sezonu i pobijedio je Romu na startu Evrokupa, dok ima 2-0 u prvenstvu Turske - uz pobjedu nad Fenerbahčeom.

Ko još igra za Bahčešehir?

U ambicioznom turskom klubu, koji je ovog ljeta preuzeo Đorđević, ima nekoliko vrlo zanimljivih igrača. Prije svih to je Malači Flič, nekadašnji NBA košarkaš oko koga se raspituju i klubovi Evrolige, a tu su i Markis Rid, Mateuš Ponjitka, Damijen Inglis, Trevijon Vilijams, Ajzeja Majk, Kenan Sipahi, kao i pomenuti Aleksa Avramović.

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