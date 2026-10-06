logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saša Đorđević pravi srpsku koloniju u Turskoj: Da li je ovo tim za osvajanje Evrokupa?

Saša Đorđević pravi srpsku koloniju u Turskoj: Da li je ovo tim za osvajanje Evrokupa?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Aleksandar Đorđević stvara "srpsku koloniju" u Bahčešehiru, a Luka Mitrović donosi bogato iskustvo iz Evrolige.

Luka Mitrović prešao u Bahčešehir kod Saleta Đorđevića Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Legendarni srpski košarkaš i trener Aleksandar Saša Đorđević preuzeo je ovog ljeta turski Bahčešehir i odlučio je da u njemu napravi "srpsku koloniju". Jedno od prvih pojačanja ove sezone bio je Aleksa Avramović, a za njim stiže još jedan iskusni srpski as - Luka Mitrović.

Ostao je bez ugovora nakon što mu je istekla ugovorna obaveza sa CSKA iz Moskve, a odlučio se da karijeru nastavi u Turskoj gdje ga čekaju i dvojica poznatih lica.

Zajedno sa Mitrovićem, vjeruje se da će Bahčešehir sada postati jedan od favorita za osvajanje Evrokupa, uz grčki PAOK. Ima veliko iskustvo pošto je odigrao bezmalo 200 utakmica u Evroligi, najviše u Crvenoj zvezdi, bilježeći prosječno 6,9 poena i 3,9 skokova po meču.

U novoj ekipi bi trebalo da pomogne prije svega iskustvom velikih takmičenja, a Bahčešehir je inače odlično ušao u novu sezonu i pobijedio je Romu na startu Evrokupa, dok ima 2-0 u prvenstvu Turske - uz pobjedu nad Fenerbahčeom.

Ko još igra za Bahčešehir?

U ambicioznom turskom klubu, koji je ovog ljeta preuzeo Đorđević, ima nekoliko vrlo zanimljivih igrača. Prije svih to je Malači Flič, nekadašnji NBA košarkaš oko koga se raspituju i klubovi Evrolige, a tu su i Markis Rid, Mateuš Ponjitka, Damijen Inglis, Trevijon Vilijams, Ajzeja Majk, Kenan Sipahi, kao i pomenuti Aleksa Avramović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Mitrović Evrokup košarka Bahčešehir Aleksandar Đorđević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC