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Đorđević i Avramović šokirali Jasikevičijusa: Senzacija u Turskoj, srušen je evroligaš

Đorđević i Avramović šokirali Jasikevičijusa: Senzacija u Turskoj, srušen je evroligaš

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Aleksandar Đorđević i Aleksa Avramović su sa Bahčešehirom savladali Fenerbahče u turskom šampionatu.

Bahčešehir pobijedio Fenerbahče Izvor: MN PRESS

Aleksandar Đorđević i Aleksa Avramović napravili su jednu od senzacija u Turskoj. U derbiju su sa Bahčešehirom iznenadili Fenerbahče - 98:83 (28:16, 23:27, 23:22, 24:18). Velika pobjeda na startu tamošnjeg šampionata i pokazatelj da niko ne može da ih otpiše.

U pobjedničkom timu istakli su se Malači Flin (17, 5as), Markiz Rid (16, 5as) i Trevion Vilijams sa dabl-dabl učinkom (16, 14sk, 3as). Avramović je za 16 minuta upisao pet poena i četiri asistencije. Na drugoj strani su najbolji bili Talen Horton-Taker (16, 5as) i Ševon Šilds (13, 7sk).

"Odradili smo veoma dobar posao u napadu i kontrolisali smo meč. Imali smo neke probleme u drugoj četvrtini, dali im previše ofanzivnih skokova, ali smo zadržali kontrolu. Znali smo protiv koga igramo i srećni smo. Sada je moj posao da zaboravimo ovaj meč i da nastavimo dalje, moramo tako da razmišljamo", poručio je Đorđević poslije meča.

Oba tima sada čekaju obaveze u evropskim takmičenjima. Bahčešehir će igrati u Evrokupu protiv Rome 30. septembra, dok Šarasa Jasikevičijusa čeka dupli evroligaški program. Oba meča igra u Istanbulu, protiv Bajerna (29. septembra) i Dubaija (2. oktobra).

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Tagovi

KK Fenerbahče Bahčešehir Aleksandar Đorđević

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