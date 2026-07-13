Sve je gotovo: Živa legenda Efesa otišla pojačala najvećeg rivala

Najbolji igrač Efesa Šejn Larkin prešao je u Fenerbahče

Izvor: EPA/SEBASTIEN NOGIER

Košarkaški klub Fenerbahče saopštio je da je Šejn Larkin (33 godine) potpisao dvogodišnji dogovor i zvanično došao iz Efesa.

"Želimo da ovaj dogovor donese mnogo uspeha i našem klubu i Šejnu Larkinu, a našem novom igraču želimo mnogo ostvarenih ciljeva u žuto-plavom dresu, koji će nositi od sezone 2026/27 u borbi za nove uspehe Fenerbahčeovog košarkaškog tima", saopšteno je.

Fener je na taj način završio transfer-sagu, tokom koje je bilo i nagađanja da bi i Efes mogao da pokriva dio njegove plate, što se neće dogoditi. U prethodnom klubu igrao je čak osam godina, dva puta zajedno sa Vasilijem Micićem bio lider sastava koji su osvajali titulu prvaka Evrope i ostavio neizbrisiv trag.

Sada je vrijeme za novu Larkinovu epizodu, u ekipi Šarunasa Jasikevičijusa, u čijoj bekovskoj liniji sljedeće sezone će igrati i Vejd Boldvin, novajlija iz Baskonije Trent Forest i Tejlen Horton-Taker.

Sa druge strane, u jednom od najvećih transfera Evrolige ovog ljeta, Larkinovo mjesto preuzeo je Majk Džejms, takođe legendarni as Evrolige.

Ko je Šejn Larkin, novi as Fenera

Po završetku studija na Univerzitetu Majami 2013. godine, Larkina su Atlanta Houksi izabrali kao 18. pika prve runde NBA drafta. Prava na njega potom je prosledio Dalas Maveriksima, među kojima je Šejn započeo NBA karijeru. Tokom svoje prve sezone nastupao je i za Teksas Ledžendse u Razvojnoj NBA ligi. U sezoni 2014/15 igrao je za Njujork Nikse, a u sezoni 2015/16 za Bruklin Netse.

U sezoni 2016/17 prvi put je napustio SAD i prešao u špansku Baskoniju, u čijem je dresu bio izabran u drugu najbolju petorku ACB lige. Potom se vratio u NBA i u sezoni 2017/18 nastupao za Boston Seltikse, prije nego što je u sezoni 2018/19 potpisao za Anadolu Efes.

Tokom osam sezona provedenih u Anadolu Efesu osvojio je četiri Superkupa Turske, tri titule prvaka Turske, dvije titule šampiona Evrolige i jedan Kup Turske. Uz timske uspjehe, ostvario je i brojna individualna priznanja. Uvršten je među najistaknutije igrače u istoriji Evrolige u posljednjih 25 godina, dok je u sezoni 2020/21 bio član druge idealne petorke Evrolige, a u sezoni 2021/22 i prve idealne petorke takmičenja.

U ljeto 2025. godine Larkin je sa reprezentacijom Turske osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu.