Sve što treba da znate o večerašnjem susretu BiH i Rumunije (20.45), na Nacionalnom stadionu u Bukureštu.

Izvor: Promo/FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH večeras (20.45) igra drugu utakmicu u okviru B divizije Lige nacija.

"Zmajevi" će na Nacionalnom stadionu u Bukureštu odmjeriti snage sa Rumunijom, istom onom selekcijom protiv koje je Sergej Barbarez upisao prvu selektorsku pobjedu. Desilo se to 21. marta 2025. godine, na startu kvalifikacija za Mundijal, kada je Armin Gigović presudio domaćoj selekciji.

DEVETI MEĐUSOBNI DUEL

Bio je to sedmi od ukupno osam međusobnih duela BiH i Rumunije. Za sada posljednji odigran je 15. novembra prošle godine, pred kraj kvalifikacionog ciklusa za Svjetsko prvenstvo, kada je BiH u Zenici upisala pobjedu rezultatom 3:1. Do sada je bh. tim ostvario četiri trijumfa te je isto toliko puta poražen.

NEĆE BITI PUBLIKE

U glavnom gradu Rumunije večeras neće biti navijača na tribinama zbog kazne koju je UEFA izrekla rumunskom Savezu. Jedan meč bez prisustva publike mora da se odradi zbog incidenata na utakmici protiv tzv. Kosova iz novembra 2024. godine.

Tada su igrači tzv. Kosova napustili teren zbog skandiranja s tribina "Kosovo je Srbija", a utakmica je naknadno registrovana službenim rezultatom u korist Rumunije, koja nije izbjegla kaznu.

Ista će, međutim, tek sad biti sprovedena jer su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo bile pod okriljem FIFA i na te mečeve nije mogla da bude primijenjena.

Vidi opis Sve o utakmici Rumunija - BiH: Kakve su poruke "zmajeva", zašto se igra bez publike i gdje je prenos? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FS BiH, nfsbih.ba Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: FS BiH, nfsbih.ba Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: FS BiH, nfsbih.ba Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: FS BiH, nfsbih.ba Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: FS BiH, nfsbih.ba Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: FS BiH, nfsbih.ba Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: FS BiH, nfsbih.ba Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: FS BiH, nfsbih.ba Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: FS BiH, nfsbih.ba Br. slika: 9 9 / 9 AD

ŠTA JE REKAO BARBAREZ?

"Bilo bi čudno da se nešto ne mijenja kod Rumuna jer svaki trener ima svoj stil i viziju igre. Znamo koji su njihovi igrači tu i sa kojima smo imali iskustvo da igramo. Znamo kakvi su u svojim klubovima, ali ono što me kod Rumuna najviše zanima jeste mentalitet. Sa tim moramo dobro da se pozabavimo. Izgubili su prvu utakmicu i sad su pod pritiskom kao domaćini. Pokušaćemo to da iskoristimo, a najvažnije je da igramo hrabro", rekao je selektor BiH Sergej Barbarez na konferenciji za novinare u Bukureštu.

OČEKIVANJA HARISA TABAKOVIĆA

"Utakmica neće biti lagana. Individualno imaju dobre igrače i u Zenici je bio intenzivan meč, što očekujem i sutra, ali mi smo spremni. Protiv Poljske je naš plan bio da igramo intenzivno, da idemo na visoki presing, to je moja igra. Očekujem isto tako sutra. Moraćemo da izađemo na presing, ali biće i dijelova gdje ćemo morati da budemo pažljivi u odbrani", riječi su napadača koji ove sezone briljira u dresu Salcburga.

U dresu kluba u koji je stigao ljetos iz Hofenhajma već je postigao 10 golova na 12 utakmica.

GDJE JE PRENOS?

Utakmicu možete da gledate u direktnom prenosu na BHT1, ali i tekstualno na portalu MONDO.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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