Kao Roma i Lacio, samo u košarci: Dončić i Ameri napravili dva nova kluba u Rimu i nije dobro počelo

Dva nova rimska kluba nisu se lijepo provela na debijima u Seriji A. I Maksima Roma i BC Roma su izgubili u prvom kolu i to prilično glatko.

Izvor: Gioele Mason/IPA Sport / IPA / Profimedia

U fudbalu imamo Romu i Lacio, a sada su u košarci debitovali BC Roma SPQR i Maksima Roma! Prvi klub je osnovao Luka Dončić zajedno sa Donijem Nelsonom i investitorima iz inostranstva, a Maksima Romu još jedan američki investitor Pol Matiasic. I oba kluba su izgubila!

Najefikasniji u Maksima Romi bio je Miro Bilan sa 18 poena i 11 asistencija, dok je Mirza Alibegović dodao 15, a Aron Holiden 10 poena. Kod pobjednika Džef Dautin je dao 19 poena, Markel Braun 14, Giljermo Kariuzo 12, a Andrej Jakimovski 16.

Što se tiče Dončićeve BC Rome SPQR ona je gostovala i takođe rutinski izgubila. Trevizo je bio bolji sa 109:94. Nekadašnji centar Crvene zvezde Marko Simonović dao je 20 poena uz 8 skokova, dodao je 17 poena Džerald Adžaji, imao je 13 Pol Votson, 12 Arturs Strautins, a po 11 Stivenson i Menion. Kod pobjednika Džej Pi Macura je dao 31 poen, Devejn Rasel 20, a po 14 Alesandro Kapeleti i Valentin Šeri.

Naredni meč BC Roma gostuje Bahčešehiru tako da ćemo sačekati 4. oktobar i meč sa Tortonom da bi vidjeli debi ovog kluba pred domaćim navijačima i da li će privući više ljudi nego rivalski projekat.







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