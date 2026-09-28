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Pakao za Đokovića u Pekingu: Prvo dvije mine, pa Zverev

Pakao za Đokovića u Pekingu: Prvo dvije mine, pa Zverev

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je saznao žrijeb za turnir u Pekingu i teško da je moglo teže.

Žrijeb Novaka Đokovića na turniru u Pekingu Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Novak Đoković je dobio rivale u Pekingu i neće mu biti lako! Vraća se u Kinu najveći teniser ikada a kako je pao na ATP listi nema ni mnogo povlastica kada se izvlače rivali. U Pekingu ga ni sreća nije pogledala, pa će igrati sve redom sa jakim imenima.

U prvom kolu ga čeka Nuno Boržes iz Portugala, u drugom već Fransisko Serundolo, a treće kolo potencijalno nosi susret sa Sašom Zverevom! Zatim su potencijalno rivali Danil Medvedev ili Jakub Menšik, a u finalu Feliks Ože-Aljasim ili Andrej Rubljov!

ATP turnir u Pekingu igra se od 30. septembra do 6. oktobra, a Janik Siner koji je prošle godine osvojio turnir sada ne igra tako da ćemo dobiti novog šampiona.

Tenis se u Pekingu igra od devedesetih, a Novak je rekorder sa šest osvojenih titula. Prethodnu je uzeo davne 2015. godine, a nekoliko godina ga nije bilo na ovom turniru.

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Novak Đoković Tenis

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