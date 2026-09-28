Novak Đoković je po svim parametrima najveći teniser svih vremena, što pokazuju i brojke i titule i mnogi drugi faktori, ali ima onih koji tvrde suprotno. Ovo je lista od petoro ljudi koji su obrazložili svoje stavove.

Izvor: David Lobel / Zuma Press / James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković je osvojio sve što može da se osvoji u tenisu, većinu najvećih turnira je osvojio najmanje po dva puta i ima ukupno 101 trofej u karijeri. Od toga 24 grend slema, zlato sa Olimpijskih igara u Parizu i sve je na njegovoj strani kada se priča o tome ko je najveći ikada.

Ta čuvena "GOAT debata" trajala je godinama. Djelovalo je da je konačno završena kada je srpski as u finalu na pariskoj šljaci 2024. godine konačno uspio da se dočepa najsjajnijeg odličja. Međutim, nije to pretjerano promijenilo stvari. Bar ne kada su pojedinci u pitanju.

Vidi opis Za ovih 5 velikana tenisa Novak nije najveći ikada: "Nešto drugo je nama važnije od titula" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Patrick Hamilton / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

I dan danas ima onih koji nalaze načine da unize njegove uspjehe, da predstave neke druge kao najveće. Uglavnom to rade tako što stavljaju Rodžera Federera na taj vrh. Ovako izgleda lista od petoro ljudi koji su značajni u svijetu tenisa i koji imaju drugačiji stav od onog koji je očigledan.

Mats Vilander

Vidi opis Za ovih 5 velikana tenisa Novak nije najveći ikada: "Nešto drugo je nama važnije od titula" Nekada najbolji teniser sveta, dugogodišnji komentator TV stanice "Eurosport", nalazi se u poseti Beogradu. Sa njim smo razgovarali u prostorijama Teniskog kluba "Green Bay" na Dedinju. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Printscreen/Twitter/TNT Sports Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: David Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MONDO Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 6 / 6 AD

Jasno je svima da je prva asocijacija na to Mats Vilander. Bivši švedski teniser pokušava uvijek da opravda svoje gledište i da kaže nešto da uzburka javnost. Bilo je momenata kada je djelovalo da je konačno priznao da griješi, ali je ubrzo "promijenio ploču" što je bio slučaj i u nedavnoj izjavi.

"Federer je najveći igrač kog smo imali, ali za mene biti najveći ne znači nužno biti najbolji. Najbolji je bio Novak Đoković. Ipak, kada govorimo o velikanima, Rodžer mora da bude spomenut kao jedan od najvećih. Za mene je najvažniji igrač kog smo imali, zbog načina igre, ponašanja, rekorda. Za mene je najveći ambasador tenisa", poručio je Vilander, sedmostruki grend slem šampion.

Toni Nadal

Stric i trener Rafe Nadala je Toni Nadal i on takođe ima drugačije viđenje kada je u pitanju razgovor o tome ko je najveći ikada. Nije propustio priliku da spomene i španskog igrača.

"Mislim da su Federer i Nadal prevazišli ovaj sport više nego Đoković i da je Rodžer najviše od njih prevazišao to. Kada pravimo kategoriju toga ko je najbolji, onda moramo da imamo otvoren um. Da li je to onaj ko ima najviše slemova, onaj ko je osvojio Olimpijske igre? Ne znam. Rekao bih da je onaj ko je držao viši nivo i uradio više težih stvari Federer. Đoković je onaj koji je najviše osvojio, ali ako uzmemo u obzir sve stvari koje je Rafa uradio i to uz sve što je propustio zbog problema sa povredama. Vjerujem da bi Rafa uzeo više titula od ostalih", rekao je Nadal.

Ričard Krajiček

Izvor: JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP / Profimedia

Bivši holandski teniser Ričard Krajiček osvojio je jedan grend slem trofej, slavio je na Vimbldonu 1996. godine i on smatra da je Rodžerov značaj veći od Novakovog.

"Pričao sam skoro sa jednim drugarom i baš smo diskutovali o tome ko je najveći, a ko najbolji sportista ikada. Mislim da mora da postoji razlika između ta dva. Mora da se stavi u okvir i to koliko je neko značio ovoj igri i za mene je najveći svih vremena Federer. Sve šta je uradio za tenis, njegova popularnost. Ako pričamo ko je najbolji, onda je to bez sumnje Đoković i mislim da je sa te strane debata riješena", istakao je Krajiček.

Stefanos Cicipas

Stefanos Cicipas je više puta isticao koliko mu je puta Novak Đoković pomogao u karijeri, koliko su mu njegovi savjeti značili. Ali, odlučio je da mu "zabode nož u leđa" kada je pričao o tome ko je najveći svih vremena.

"Za mene je najveći ikada Rodžer Federer. Okej, očigledno je da on nije igrač sa najviše grend slem titula, ali za mene je to nevažno. Za mene je bitan uticaj koji si imao na tenis i to ne samo na naš sport, već na sport generalno. Uporedio bih njegov uticaj sa uticajem kakav ima Majkl Džordan. Imao sam tu sreću da dijelim teren sa njim, bilo je to jedno od najljepših iskustava u mom životu, to što sam igrao protiv njega. Osjetio sam se živim, iako me isprašio na terenu", rekao je grčki teniser koji je igrao dva grend slem finala i oba je izgubio od Đokovića (Rolan Garos 2021. i Australijan open 2023. godine).

Rišar Gaske

Izvor: PATRICK KOVARIK / AFP / Profimedia

Rišar Gaske je jedan od "svježih penzionera" pošto se povukao iz tenisa prošle godine. Najveći uspjeh u karijeri mu je četvrtfinale Rolan Garosa, ali je bio ujedno i sedmi na svijetu i ima osvojeno Otvoreno prvenstvo Francuske u miks dublu, Dejvis kup sa Francuskom i bronzu sa dubla iz Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine. Objasnio je i kako on gleda na sve ovo.

"Rafa Nadal je najveći ikada, bar kada je taktika u pitanju. Najbolje razumije tenis od svih. Umije da preokrene mečeve, zna kada da ide u napad, kada da se povuče, gdje da se pozicionira na terenu, veoma je impresivan", poručio je Gaske i tom prilikom priznao i da ipak Sten Vavrinka ima bolji jednoručni bekhend od njega.

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