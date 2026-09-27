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Novak Đoković se oglasio zbog Nikole Grbića: Cijelom svijetu poslao poruku ko je najbolji trener

Novak Đoković se oglasio zbog Nikole Grbića: Cijelom svijetu poslao poruku ko je najbolji trener

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je čestitao Nikoli Grbiću na osvojenoj 10. medalji za reprezentaciju Poljske.

Novak Đoković objavio fotografiju Nikole Grbića Izvor: Alessio Tarpini / Zuma Press / Profimedia, mpi04 / imago stock&people / Profimedia

Srpski odbojkaški trener Nikola Grbić je osvojio 10. medalju sa reprezentacijom Poljske i to sa stilom - pošto je postao šampion Evrope. Pohvale stižu sa raznih strana na konto srpskog stručnjaka, a oglasio se i Novak Đoković, koji redovno prati uspjehe zemljaka u svijetu.

Ne samo što je najbolji svih vremena, već i zbog toga što revnosno prati uspjehe srpskih predstavnika u svijetu, pa zbog toga pohvale Novaka Đokovića mnogo znače. Rođeni Beograđanin nije propustio priliku da Nikoli Grbiću čestita na 10. medalji i na pobjedi u finalu Evropskog prvenstva.

Izvor: Screenshot/Instagram/@djokernole

Đoković je na Instagram profilu podijelio fotografiju Nikole Grbića i serijom emotikona čestitao srpskom treneru. Bilo je tu aplauza, medalja, a simbolično je stavio i srpsku i poljsku zastavu, a između njih emotikon rukovanja.

Novak Đoković u Pekingu

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je stigao u Peking, a kako to inače i biva, njegova pojava je izazvala veliko interesovanje. Srpski teniser će u Kini igrati turnir iz serije 500 i nema sumnje da će na mjestu uspjeha imati veliku, veliku podršku navijača.

Novak Đoković je prije samo nekoliko dana u Beogradskoj areni bodrio Crvenu zvezdu protiv Žalgirisa, a u subotu je stigao u Peking koji je jedan od njegovih najboljih turnira. Đoković je baš na tom mjestu nepobjediv, ima skor 29-0 i šest titula, ali i jako dugu, dugu pauzu - vratio se poslije 11 godina.

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Tagovi

Novak Đoković Nikola Grbić Tenis Odbojka

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