Nikola Grbić najbolji u Evropi: Zadao je težak udarac Srbiji

Srpski trener Nikola Grbić nastavlja trofejnu eru sa Poljacima koji su nadmašili Srbiju na vječnoj listi.

Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia

Srbin Nikola Grbić proglašen je za najboljeg trenera na Evropskom prvenstvu u odbojci. Kao igrač je bilježio velike uspjehe sa reprezentacijom Srbije, da bi se i u trenerskoj ulozi snašao podjednako dobro.

Njegov tim je na prvenstvu izgubio samo tri seta i dominantno odbranio evropski tron, pa nije bilo previše razmatranja o individualnim priznanjima.

Grbiću je ovo peto zlato sa Poljacima - pored dva evropska, u bogatoj trofejnoj kolekciji ima i tri zlata iz Lige nacija. Od 2022. godine kada je preuzeo ovu selekciju, sa svakog takmičenja se vratio sa medaljom i zajedno su ih osvojili 10.

Poljska prestigla Srbiju

Izvor: ANTONIO SCORZA / AFP / Profimedia

Poljaci su sada treća najtrofejnija reprezentacija svih vremena poslije Rusije i Italije, a osvajanjem novog evropskog zlata su potisnuli Srbiju na četvrto mjesto.

Poljska i Srbija imaju po tri zlatna odličja na prvenstvima Starog kontinenta, ali je odnos u ostalim medaljama u korist Poljaka. Oni imaju još pet srebrnih odličja i četiri bronze, dok naša selekcija ima jedno srebro i osam bronzanih medalja.

Šta je Grbić osvojio kao igrač?

Nikola Grbić je jedan od najboljih srpskih igrača svih vremena i zajedno sa bratom Vanjom je bio dio zlatne ere srpske odbojke. Prvo odličje u reprezentaciji je osvojio 1998. godine kada je osvojena srebrna medalja na Svjetskom prvenstvu, a isti uspjeh je slavio i 2010. godine.

Na Evropskim prvenstvima je osvojio čak šest medalja - četiri bronze i po jedno zlato i srebro. Bio je dio legendarnog uspjeha na Olimpijskim igrama 2000. godine kada je osvojeno prvo mjesto, dok je 1996. slavio bronzu. Ima još šest medalja iz Svjetske lige, a slavnu karijeru završio je 2014. godine, da bi 2016. postao član Kuće slavnih.

Sa Srbijom je kao trener osvojio bronzu 2017. godine na Evropskom prvenstvu i po zlato i srebro u Svjetskoj ligi.

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