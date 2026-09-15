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Nikola Grbić: Pao sam na dno poslije otkaza u Srbiji, nekad mora i to

Nikola Grbić: Pao sam na dno poslije otkaza u Srbiji, nekad mora i to

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Nekadašnji selektor i dugo godina legendarni reprezentativac Nikola Grbić govorio je o odnosu prema njemu u Srbiji, Poljskoj, otkazima i poslu u kome svakoga dana sve više napreduje i osvaja.

Nikola Grbić: Pao sam na dno poslije otkaza u Srbiji Izvor: EPA/LUKASZ GAGULSKI

Nikola Grbić je dao novi intervju za poljske medije, a tu je reagovao na nedavne reči svog brata Vanje. U jednom od intervjua je Vanja Grbić istakao da njegov brat u Srbiji gdje je verovatno najveći odbojkaš ikada, nema poštovanje kakvo bi bilo normalno i zasluženo da ima. 

Složio se sa tim, govorio je i o odlasku sa mjesta selektora nacionalnog tima i osvrnio se na mentalitet sa kojim se susreo u Srbiji. 

"Da, zato što smo jednostavno takvi. Čudno je, ali je istinito. Mnogi ljudi ne vole Novaka Đokovića. Nažalost, imamo takav mentalitet da, kada se vratim u Srbiju i želim da prenesem svoje iskustvo, znanje i sve što sam naučio tokom godina, oni to neće shvatiti kao pomoć ili nešto iz čega mogu nešto da nauče. Oni to doživljavaju kao: 'Ko si ti da dolaziš ovdje i govoriš mi šta treba da radim?' Takav je pristup. Zbog toga možda izgleda kao da nemam poštovanje. Naravno, imam ga od mnogih ljudi, ali generalno je slično i u Italiji. Do sada sam kao trener najveće poštovanje imao upravo ovdje, u Poljskoj", rekao je Grbić za WP "SportoweFakty".

Pao na dno za tri mjeseca

U Poljskoj je Nikola već nekoliko godina selektor i osvojio je brojne medalje sa nacionalnim timom. Tu je doživio nevjerovatno poštovanje od strane navijača, medija, javnosti. A 2019. godine je ostao bez posla dva puta u tri meseca, u Srbiji i italiji.

"U životu ponekad možeš da primiš veoma težak udarac i da se nađeš na dnu. Međutim, sve zavisi od toga kako ćeš reagovati. Da li ćeš odustati, prihvatiti situaciju i jednostavno pasti u depresiju ili ćeš pustiti da te struja nosi. A možeš i da pokušaš da reaguješ, ustaneš, boriš se i vratiš na pravi put. Kao trener sam dva puta dobio otkaz za tri mjeseca. Prvo me je otpustio klub u Italiji, a potom i reprezentacija Srbije. Sve se dogodilo zaista brzo. Poslije toga sam postao trener Zakse, sa kojom smo osvojili Ligu šampiona. A sada sam selektor reprezentacije Poljske. 

Ako nešto radiš, moraš to da radiš najbolje što možeš ili nemoj da radiš uopšte. Otac nas je naučio disciplini i tome da znamo da čekamo nagradu, a kada stvari ne idu onako kako želiš – da budemo strpljivi i čekamo svoj trenutak. To mi je pomoglo kao igraču i treneru, a sada mi pomaže i kao ocu dvojice sinova. Trudim se da im prenesem sve te vrijednosti i principe koje su meni prenijeli roditelji, jer zaista smatram da su važni i da su mi dali stabilnost i sigurnost u tome kako treba da se ponašam u svakoj situaciji. Jedna od stvari koje sam naučio jeste da moraš da daješ primjer sopstvenim ponašanjem i da budeš dosljedan, naročito prema djeci. Ovdje u reprezentaciji, međutim, imam petnaestoro djece, tako da je pristup veoma sličan“, dodao je Grbić.

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Tagovi

nikola grbić Odbojka

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