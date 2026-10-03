Borac m:tel ubjedljiv na otvaranju renovirane dvorane u Kozarskoj Dubici

Rukometaši banjalučkog Borca m:tel ostvarili su u subotu ubjedljivu pobjedu protiv Kozare rezultatom 46:30 (18:17) u prijateljskom susretu odigranom u Kozarskoj Dubici.

Izvor: RK Borac m.tel

Poslije "Svesrpskog kupa" u Banjaluci, gdje su poraženi od Partizana, rukometaši Borca m:tel odigrali su utakmicu u Kozarskoj Dubici i zabilježili siguran trijumf. Susret je imao svečani karakter, s obzirom da je odigrana povodom zvaničnog otvaranja renovirane sportske dvorane u gradu na Uni.

Iako je konačan rezultat ubjedljiv u korist Banjalučana, dubički sastav je pružio dobar otpor u prvom poluvremenu jer se na pauzu otišlo sa minimalnom prednošću izabranika Mirka Mikića, koji su u nastavku dodali gasi u potpunosti nadigrali rivala.

Stručni štab Borca na ovom meču je kombinovao ekipu, uvodeći mlade snage, pa u igru uopšte nisu ulazili iskusni igrači poput Vladimira Vranješa, golmana Nebojše Grahovca, Nikole Ivanovića i Vlade Draganića.

Oni će sigurno biti na raspolaganju Mikiću naredne subote kada počne nova sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, a Banjalučani ugoste rukometaše Vogošće.

Nakon tog duela, crveno-plave 17. oktobra očekuje izazovno evropsko gostovanje u Solunu protiv ekipe PAOK-a u okviru EHF Evropskog kupa.

(MONDO)