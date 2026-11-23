Nikola Jokić je posjetio restoran Ambar u Čikagu prije nego što je postavio novi rekord u NBA ligi. Uživao je u srpskoj kuhinji sa saigračima.

Izvor: Instgaram/ambar_restaurantchicago

Nikola Jokić i Džamal Marej su ispisali nove stranice istorije u NBA ligi, pa su sad prestigli i legendarnog Vilta Čembrlena. Denver je u Čikagu bio bolji 151:145, a najbolji centar u NBA ligi je bio maestralan. Čini se da je Nikola Jokić imao motiv više, pošto je prije ulaska na teren uživao u posjeti jednog srpskog restorana.

Somborac ne krije da je ljubitelj srpske kuhinje, a kako je došao u grad koji broji najviše stanovnika sa ovih prostora, jednostavno nije bilo izbora – morao je da uživa u čarima domaće trpeze. Jokić je sa saigračima posjetio restoran Ambar i na jedinstven način im dočarao kuhinju na kojoj je i sam odrastao.

"Čast nam je što smo ugostili Nikolu Jokića i Denver Nagetse na večeri u restoranu Ambar. Za naš tim, dijeljenje ukusa Nikoline domovine sa njim i njegovim saigračima učinilo je ovo veče posebno značajnim. Hvala, Nikola", piše u opisu fotografije na kojoj je srpski košarkaš sa radnicima restorana.

Zašto je restoran toliko poznat?

U Čikagu, gradu u kojem živi veliki broj ljudi porijeklom sa Balkana, posebno mjesto zauzima restoran Ambar, koji je od 1. aprila otvoren u centru grada. Iza ovog projekta stoji Ivan Iričanin, osnivač i izvršni direktor kompanije "Street Guys Hospitality", koji je svoj prvi Ambar otvorio 2013. u Vašingtonu, upravo sa idejom da Amerikancima i balkanskoj dijaspori približi ukuse kraja iz kojeg potiče.

Ambar je zamišljen kao restoran moderne balkanske kuhinje, ali sa jelima koja će mnogima sa prostora bivše Jugoslavije probuditi uspomene na dom. Na meniju su ćevapi, sarma, ražnjići, pečena jagnjetina, pastrmka, punjene paprike i brojni drugi specijaliteti, dok se uz hranu služe i vina sa Balkana, kao i rakije od kruške, jabuke, šljive i kajsije. Poseban koncept predstavlja degustacioni meni sa više od 30 jela koja gosti mogu da naručuju u manjim porcijama.

Upravo je taj spoj poznatih ukusa i modernog pristupa jedan od razloga zbog kojih je Ambar postao zanimljiv i ljudima iz Srbije i drugih krajeva Balkana koji žive u Čikagu. Mnogi u njegovim jelima mogu da pronađu ukuse koji ih podsjećaju na porodični sto, domaću kuhinju i proizvode koje su navikli da jedu odmalena. Kako je Iričanin ranije govorio, ideja je nastala i iz njegove sopstvene potrebe da nakon dolaska u SAD pronađe mjesto gdje bi mogao da pojede ćevap ili burek.

Restoran je zbog toga mnogo više od još jednog mjesta za ručak ili večeru – za dio balkanske dijaspore predstavlja mali podsjetnik na dom, dok Amerikancima i drugim gostima nudi priliku da upoznaju kuhinju ovog dijela Evrope. Upravo tu kombinaciju tradicije, nostalgije i modernog pristupa sada je imao priliku da iskusi i Nikola Jokić tokom posjete Ambaru u Čikagu.

Koji rekord je oborio Nikola Jokić?

Vidi opis Nikola Jokić prije pobjede nad Bulsima, ručao u srpskom restoranu u Čikagu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ashley Landis/Pool AP Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: (AP Photo/David Zalubowski) Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

U pobjedi Denvera u Čikagu poslije produžetka srpski centar je imao tripl-dabl (37 poena, 18 skokova, 11 asistencija), dok je Kanađanin ubacio 45 poena, uz 7 asistencija i 5 skokova. Upravo su tako ušli u istoriju i zbog toga se oglasila i NBA liga.

"Ovo je osmi put u karijeri da je Marej imao 40 i više poena i da je Jokić imao tripl-dabl u istoj utakmici. To je najviše takvih mečeva u istoriji. Prestigli su dva druga tandema koja je predvodio Vilt Čembrlen – sa Gajom Rodžersom i Tomom Golom", stoji u objavi NBA lige.

Sredinom novembra su Jokić i Marej već upisali jedan nevjerovatan rekord, tako da su samo nastavili da ispisuju istoriju u najjačoj ligi na svijetu. U pobjedi protiv Pelikansa (116:108) postali su prvi tandem ikada koji je upisao više od 1000 asistencija jedan drugom još od kada se ta statistika vodi, iz sezone 1997/98.

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(MONDO)