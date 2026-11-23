Nikola Jokić odigrao je još jedan sjajan meč i upisao 202. tripl-dabl u karijeri u pobjedi Denvera u Čikagu.

Izvor: Jayden Mack / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić je odigrao još jednu fantastičnu partiju, upisao 202. tripl-dabl u karijeri i donio pobjedu Denveru u Čikagu poslije produžetka (151:145). Srpski centar je za 42 minuta na parketu dao 37 poena, uz 18 skokova i 11 asistencija. Nije previše forsirao šut za tri (1/3), ali je bio veoma dobar u šutu za dva (13/19), uz 8/10 sa penala.

Bolji od njega bio je samo Džamal Marej koji igra u MVP formi, ubacio je 45 poena (7/11 za dva, 6/11 za tri, 13/14 sa penala), uz 7 asistencija i 5 skokova. Upravo je Kanađanin "povukao" u produžetku, dao osam poena, Srbin je dodao četiri, uključujući i dva veoma bitna bacanja u poslednjim sekundama.

Vidi opis Tripl-dabl Nikole Jokića, 202. u karijeri: Dominacija Srbina u NBA, da ućutka kritičare Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Malo je falilo da Jokić bude tragičar meča, pošto mu je osam sekundi prije kraja Smit ukrao loptu, a Gidi poentirao za izjednačenje (131:131). Nikola se bunio, tvrdio da je fauliran, sudije nisu reagovale. Onda je Jokić pokušao trojkom da donese pobjedu, nije pogodio, pa je meč otišao u produžetak.

JOKIC TURNS IT OVER AND GIDDEY SENDS IT TO OT https://t.co/7Az2Lh9XJM — Legion Hoops (@LegionHoops)November 23, 2026

Osim njih dvojice Kristijan Braun je dodao 21 poen, Eron Gordon 18. Na drugoj strani je Badi Hild dao 33, a Džejlen Smit je dao 26 poena. U narednom kolu Nagetsi dočekuju Dalas. Ipak, posebno se u domaćem timu istakao Džoš Gidi koji je uz 23 poena imao 22 asistencije i 14 skokova.

JAMAL MURRAY AND NIKOLA JOKIC OMG THE DUO PUT ON A SHOW IN A 151-145 OT WIN VS. CHICAGO https://t.co/kyAPYmhUc0 — NBA on ESPN (@ESPNNBA)November 23, 2026

Rezultati:

Majami - Oklahoma 123:113

Čikago - Denver 145:151 (poslije produžetka)

Juta - Dalas 114:116

Vašington - Orlando 116:96

Njujork - Indijana 113:106

Golden Stejt - Boston 88:87

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Pogledajte 02:31 Nikola Jokić izjava posle Denver - Hjuston Izvor: YouTube/Denver Nuggets Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)