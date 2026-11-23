Barselona se suočava s teškim vremenima: Džoš Nibo pauzira tri mjeseca zbog povrede koljena nakon poraza od Crvene zvezde.

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaš Barselone Džoš Nibo pauziraće najmanje tri mjeseca zbog povrede koljena koju je doživio u porazu od Crvene zvezde, saopštio je danas klub.

"Džoš Nibo je pretrpio povredu tetive koljena desne noge tokom utakmice između Barselone i Crvene zvezde u petak. Slijedi konzervativni tretman, a predviđeno vrijeme oporavka je između tri i četiri mjeseca", stoji u klupskoj objavi.

Nibo (29) je ove sezone u Evroligi prosječno postizao po 7,7 poena i isto toliko skokova uz 0,8 asistencija i 0,6 blokada.

Veliki problemi Barse sa povredama

U Barseloni su već povrijeđeni bivši košarkaš Spartaka Umodža Gibson, bivši kapiten Partizana Kevin Panter, centar Jan Makundu zbog povrede koljena nije još debitovao u Evroligi u dresu Katalonaca... Takođe, zbog kidanja mišića bar još dvije nedjelje neće igrati ni englesko krilo Tosan Evbuomvan.

Uz sve navedene, protiv Zvezde zbog povrede nije igrao ni Kilijan Hejs, plejmejker koji je ovog ljeta došao iz Sakramento Kingsa.