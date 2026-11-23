Bešiktaš je pod vođstvom Dušana Alimpijevića pobijedio Fenerbahče u napetom derbiju, dok je trener Jasikevičius isključen zbog protesta.

Izvor: X.com

Košarkaši Bešiktaša su pod vođstvom srpskog trenera Dušana Alimpijevića pobijedili Fenerbahče 92:88 (29:18, 25:17, 19:19, 19:34) u derbiju turskog prvenstva. Bio je to veoma napet meč, u kojem je trener Fenera Šarunas Jasikevičijus isključen u trećoj četvrtini zbog žestokih protesta ka sudijama, uz psovke. Uz njega, u svlačionicu je ranije morao i Vejd Boldvin.

Pogledajte kako je litvanski stručnjak isključen:

Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde direkt olarak diskalifiye edildi!⚫⚪ Beşiktaş Fuzul x Fenerbahçe Tarfin #beINSPORTS #TSBSL https://t.co/lTuBMqxrb4 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR)November 22, 2026

Bez njega, Fenerbahče se potpuno vratio u posljednjoj četvrtini ubacivši čak 34 poena u njoj, od minusa većeg od 20 poena stigao do samo dva poena zaostatka (88:90), ali više od toga nije mogao. Fenerbahče je predvodio nevjerovatni Tejlor Horton Taker, ubacio je čak 34 poena. Na 20 sekundi do kraja, rezultat je bio 90:88, a Šejn Larkin je promašio ključni šut za izjednačenje.

Skor 90 - 88 shane larkin topu elden çıkardı morgan cama vurdu ama hakemler izliyor. Fenerbahçe tarfin doğranıyor . beşiktaş fuzul maçı alıyor. Her branşta batıyoruz yönetimden şuna ses çıkaran kimse yok https://t.co/rFlL4vnrj0 — ☆ (@ssari_lacivertt)November 22, 2026

U napetoj završnici kod Bešiktaša su se istakli Skoti Vilbekin sa 20 poena i Furkan Korkmaz sa 13 poena i 6 skokova.

Bešiktaš je ovim trijumfom uspio da sačuva perfektan učinak na svom terenu (5/5), značaj ove pobjede je još veći kada se uzme u obzir da je Alimpijevićev tim u petak izgubio od Partizana u produžetku, a u srijedu savladao Real Madrid na svom terenu.

"Tim je danas uložio dodatni napor. Naravno, to nije nimalo lako učiniti kada igrate utakmicu svaki drugi dan. Čestitam svojim igračima, ostvarili smo nevjerovatnu pobjedu. Ova pobjeda je veoma važna za naše samopouzdanje. Da, utakmica je došla do ove tačke sa 20 poena razlike, ali moramo biti svjesni da se naša rotacija sve više sužava. Zato su ovakvi usponi i padovi normalni. Ipak, nismo mentalno pali i zadržali smo prednost u završnici, to je bilo najvažnije. Naravno, ovo je bila i velika pobjeda za naše navijače", kazao je Alimpijević.

BEŠIKTAŠ: Džefris 8, Dotson 2, Voker 12, Metedžan Birsen 5, Žižić 10, Berk Ugurlu 5, Morgan 10, Vilbekin 21, Omoruji 4, Braun 2, Furkan Korkmaz 13

FENERBAHČE: Sertač Šanli 5, Taker 34, Džuzang 9, Forest 2, Šilds 6, Larkin 12, Boldvin 5, Melih Mahmutoglu 3, Pauel 6, Onuralp Bitim, Klajburn 6

Alimpijević u utorak vodi protiv Pariza, pa u Srbiju

Derbi galibiyeti sonrası Dusan Alimpijevic'in üçlüsü! https://t.co/ng4R8Wfv1Q — Kartal Record (@KartalRecord)November 22, 2026

Bešiktaš će poslije ovog meča nastaviti da igra na svaka dva dana, jer će u utorak od 18 časova dočekati Pariz u Evroligi, a poslie tog meča selektor Srbije Dušan Alimpijević će otputovati u Beograd i voditi "orlove" u mečevima protiv Litvanije u gostima (četvrtak) i protiv Italije u Beogradu (u nedjelju).

Sa druge strane, Fenerbahče će na teren takođe u utorak, protiv Barselone u gostima.







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(MONDO)