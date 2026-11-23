Trener Đoan Penjaroja nizao pohvale na račun Marija Nakića poslije pobjede protiv Dubaija, u kojoj je odigrao jako važnu ulogu

Izvor: Dušan Milenković/ATAIMAGES

Mario Nakić bio je uz Karlika Džounsa najbolji i najznačajniji igrač Partizana u pobjedi protiv Dubaija u Beogradskoj areni. Neizvjestan derbi ABA lige pripao je srpskom timu posle promašaja Dvejna Bejkona u poslednjem napadu, a Nakić je bio jedan od važnih razloga da se crno-bijeli na kraju raduju.

"Mario je primjer za sve, veliki je radnik i nadam se da će današnja utakmica da mu poboljša samopouzdanje, kao i da će nam pomoći mnogo u narednim mečevima", hvalio je trener Đoan Penjaroja Marija Nakića.

Krilni košarkaš Partizana proveo je najviše vremena na terenu među domaćima (24 i po minuta), ubacio osam poena uz čak sedam skokova i uz to pogodio dve jako bitne trojka. Druga, pet minuta prije kraja, prijetila je da potpuno "prelomi" meč, ali je Eli Okobo pokrenuo Dubai i donio mu vođstvo u završnici sa Mekinlijem Rajtom. Ipak, Karlik Džouns je ponovo pokazao zašto je lider srpskog tima i vodio ga je kroz buran finiš do pobjede.

Nakić ove sezone u ABA ligi prosječno postiže po 5,9 poena, a u Evroligi 1,7 i igrao je do sada na samo tri utakmice - protiv Pariza, Bajerna i Reala. Večerašnji meč protiv Dubaija uvjerio ga je koliko može da pomogne ekipi, a treneru Penjaroji dao potvrdu da sin legende Ive Nakića zaslužuje veću rolu i u najjačem takmičenju.

Realov đak i sin legende

Vidi opis "Nakić je primjer svima, da nam pomogne još više": U Partizanu hoće baš ovakvog Marija Mario Nakić Mario Nakić Mario Nakić Mario Nakić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Dušan Milenković/ATAIMAGES Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MNPRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Nakić se vratio u rodni Beograd prije više od dvije godine, kada je poslije dve sezone u Igokei zadužio dres kluba u kojem mu je otac postao legendarni as crno-bijelih. Nakić je učio košarku u Realovoj školi i u Madridu je 2018. ušao i u prvi tim sa 17 godina, a potom je sticao iskustvo i u belgijskom Ostendeu (2020/21) i u Andori (2021/22).

Mario je od prošle godine "A" reprezentativac Srbije.