Trener Partizana Đoan Penjaroja komentarisao je situaciju oko reprezentativaca i utakmica "orlova" usred evroligaške sezone

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Velika bura podigla se u Beogradu poslije javno izražene ljutnje trenera Zvezde Ibona Navara zato što mora da pusti igrače u reprezentaciju sljedeće nedjelje. Evo šta o toj temi kaže trener crno-bijelih Đoan Penjaroja, upitan kada će pustiti srpske košarkaše u nacionalni tim na novembarski FIBA "prozor".

"Srpski igrači će postupiti slično kao i Pajola sa italijanskom reprezentacijom, (priključiće se) poslije naše utakmice (u Dubaiju). Mislim da je jasno i normalno", kazao je Penjaroja na konferenciji za novinare poslije pobjede crno-bijelih protiv Dubaija.

Podsjetimo, Srbija će sljedeće nedjelje igrati utakmice FIBA kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027, protiv Litvanije (26. novembra) i Italije (29. novembra). Partizan će "orlovima" dati Arijana Lakića, Vanju Marinkovića i Nikolu Tanaskovića i oni će se priključiti nacionalnom timu poslije utakmice protiv Dubaija u gostima u Evroligi, u srijedu, 25. novembra.

Zvezdin trener je ljut zbog ovoga

Ibon Navaro je u nedjelju po podne "zagrmio" iz hale Pionir poslije utakmice protiv Cibone.

"Šta želite da uradim? Da li želite da srpske igrače odmorimo zbog reprezentacije ili šta želite da uradim? Možemo i igrače da pitamo šta oni žele - da li žele da igraju u utorak i četvrtak? Moramo da procijenimo situaciju, ali ovo je teško.

Ko plaća igrače? Prioritet je za nas utakmica u utorak. Poslije toga ćemo ih, naravno, koristiti, a selektor reprezentacije Srbije će odlučiti koliko minuta mogu da igraju. Ali mi ne možemo da biramo igrače razmišljajući o reprezentaciji. To nije ozbiljno. Dakle, odlučićemo", kazao je trener crveno-bijelih.

KSS odbrusio Navaru oštrim saopštenjem

Košarkaški savez Srbije objavio je u nedjelju uveče oštro saopštenje, sa porukom upućenom Zvezdi i njenom treneru.

"Košarkaški savez Srbije najoštrije osuđuje izjavu trenera KK Crvena zvezda Ibona Navara. Nije njegovo da priča ko finansira igrače, a pošto je to već pokrenuo, država Srbija u značajnoj mjeri finansira igrače, a i trenere KK Crvena zvezda. Izjava Navara je, pored toga što je nespretna i neprimjerena i, da ne kažemo, bezobrazna. Navaro bi trebalo da pokaže više razumijevanja za značaj reprezentacije Srbije i potrebu da se najboljim igračima omogući nastup u nacionalnom dresu, a naročito ako se ima u vidu da raspolaže sa 13 stranaca", piše u saopštenju Saveza.

"Selektor reprezentacije Srbije nije tražio sve domaće igrače, imajući u vidu i obaveze KK Crvena zvezda. Molimo gospodina Navara da nas ubuduće poštedi ovakvih izjava jer je to u interesu kompletne košarke u Srbiji i nadamo se da se to više neće ponoviti", dodato je u saopštenju.