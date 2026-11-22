Trener Zrinjskog Simon Rožman govorio je za slovenački Sport klub o aktuelnoj sezoni, ambicijama mostarskog kluba, ali i o nedavnom verbalnom okršaju sa predsjednikom banjalučkog Borca Zvjezdanom Misimovićem.

Izvor: borac-sport.com

Podsjetimo, do prepucavanja je došlo je nakon što je Rožman ranije aludirao na suđenje i "vanjske faktore" u prvenstvu Bosne i Hercegovine, na šta mu Misimović nije ostao dužan. Prvi čovjek Banjalučana tada je oštro reagovao, poručivši slovenačkom stručnjaku da se u Mostaru mijenjaju treneri, ali da sve ostaje isto kad je u pitanju Borac.

Sada je Rožman odlučio da spusti loptu, ističući da ne želi da ulazi u dalju raspravu sa čelnikom Borca, te da su ga prethodna iskustva u Premijer ligi BiH naučila da fokus mora ostati isključivo na sopstvenom timu.

"Ne, ne idemo ni u kakvu konfrontaciju. Kao što sam rekao, gledamo sebe. Činjenica je da se argumenti na kraju uvijek iznesu i da sama realnost javnosti daje odgovore. Borcu sigurno ne treba nikakva vanjska pomoć u ovom trenutku - mi poštujemo njihove igrače i njihov tim. Kao što ste i sami spomenuli: vjerovatno smo mnogima trn u oku ili veliko iznenađenje što možemo upravljati ovim ritmom. Ne znam koliko će to trajati, ali je zaista lijepo i niko to nije očekivao. Ali pošto već znam priču iz Sarajeva, znam da ne smijemo sami sebi pucati u koljeno i dozvoliti da nas bilo kakav vanjski uticaj izbaci iz kolosijeka. Moramo vjerovati u ovu priču, u ovu nevjerovatnu sezonu. Sve dok ide u ovom smjeru, mi u klubu, od uprave do igrača i navijača, čvrsto se držimo zajedno kako bismo ovu briljantnu sezonu učinili stvarnošću", rekao je Rožman za slovenački "Sport klub".

Trener iz Slovenije je potom dodao da je upravo iz vremena dok je vodio Sarajevo izvukao važnu lekciju o tome kako se nositi sa pritiskom van terena.

"Moje iskustvo iz Sarajeva bilo je toliko snažno i toliko svježe da znam: ne treba pridavati preveliki značaj stvarima na koje ne možeš uticati. Kada na kraju dođe do velike razlike u plasmanu, postaješ smiješan ako pokušavaš argumentovati za njih. Dakle, ne treba ulaziti u ovaj dvoboj - neka teren bude jedini kriterijum. Sa igračima pokušavamo da se takmičimo sami sa sobom, da budemo sve bolji i prepoznatljiviji u svom stilu i da mislimo samo na sebe. Pokušavamo da ne razmišljamo o svim vanjskim faktorima koliko god je to moguće. Nije lako, ali mislim da smo do sada vrlo dobro reagovali", zaključio je trener Zrinjskog.

(MONDO)