Maks Ferstapen osvojio je Veliku nagradu Las Vegasa, svoju četvrtu pobjedu ove sezone u Formuli 1.

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Vozač Red Bula Maks Ferstapen pobjednik je trke koja se vozila u okviru Velike nagrade Las Vegasa u šampionatu Formule 1.

Ferstapen je na uličnoj stazi u Las Vegasu došao do četvrte pobjede ove sezone, a ukupno 75. u karijeri. Zanimljivo je i to da je ovo treći put za četiri godine da Maks slavi na istoj stazi, pa se može reći da je vladar u Vegasu!

Vozač Meklarena Lando Noris bio je na drugom mjestu, dok je njegov timski kolega Oskar Pjastri zauzeo treću poziciju.

Novi šampion Kimi Antoneli iz Mercedesa završio je kao četvrtoplasirani, a bodove su osvojili još i Pjer Gasli (Alpin), Franko Kolapinto (Alipin), Luis Hamilton (Ferari), Karlos Sainc (Vilijams), Džordž Rasel (Mercedes) i Šarl Lekler (Ferari).

Antoneli ima 402 boda u generalnom plasmanu, Ferstapen je drugi sa 304, a Hamilton je na trećem mjestu sa 267.

Mercedes ima 666 bodova u konkurenciji timova, Ferari je drugi sa 517, a Red Bul je trećeplasirani sa 440.

Naredna trka u šampionatu Formule 1 voziće se 29. novembra za Veliku nagradu Katara.

Šta je rekao poslije pobjede?

Ferstapen se našalio poslije pobjede u Vegasu: "Sjećam se da sam pobijedio u jednoj ovakvoj trci dok sam igrao Mario Kart", rekao je Ferstapen.

Lando Noris koji je stigao drugi na cilj je takođe analizirao trku: "Druga polovina trke bila je veoma dobra u smislu da nismo pravili greške, da smo se držali podalje od haosa koji su neki od drugih vozača pravili oko nas i da smo u posljednja tri ili četiri kruga dobro iskoristili poziciju i zavjetrinu", rekao je Noris. "Danas nije bila trka u kojoj smo pokušavali da pobijedimo. Nije bilo šanse da danas pobijedimo. Drugo mjesto je bilo najbolje što smo mogli da ostvarimo i uspjeli smo u tome, tako da sam srećan."

(MONDO)

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