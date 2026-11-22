Britanski vozač Luis Hamilton poludio zbog ponašanja njegovog klupskog kolege Šarla Leklera, sa kojim je imao sudar.

Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Trka Formule 1 u Las Vegasu dobila je neočekivani epilog, pošto su se u 38. krugu sudarila dvojica vozača iz istog tima. Šarl Lekler je napravio incident zbog kojeg je Luis Hamilton morao burno da reaguje, pa čak i da opsuje klupskog kolegu.

Lekler je pokušao da prestigne Hamiltona i tom prilikom zakačio njegov bolid, a ispostavilo se da je taj detalj uništio trku za obojicu Ferarijevih vozača. Luis Hamilton je pao na deseto mjesto i do kraja je uspio da stigne tek na sedmu poziciju, dok je Šarl Lekler zbog ovog incidenta dobio 10 sekundi kazne.

Vidi opis Skandal na Formuli 1 u Las Vegasu: "Može li Šarl Lekler da od*ebe?" Luis Hamilton vozač Formule 1 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: EPA/FAZRY ISMAIL Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: EPA/WU HAO / POOL Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: EPA/ALI HAIDER Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: EPA-EFE/JOEL CARRETT Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: ALI HAIDER/EPA Br. slika: 7 7 / 7

Da među dvojicom vozača istog tima postoji tenzija vidjelo se i u načinu na koji su komunicirali sa svojim ljudima u boksu. "Možete li reći Šarlu Lekleru da od*ebe? Pokušavam da stignem ove ispred sebe", rekao je Hamilton, dok je Lekler imao savjete za kolegu. "Mora da pazi sa zatvaranjem prostora jer se ovo neće dobro završiti", dobacio je momak iz Monaka. Pogledajte incident na stazi:

Here's what happened between Lewis and Charles #F1 #LasVegasGP https://t.co/RIzSRFH3c1 — Formula 1 (@F1)November 22, 2026

Pravo je čudo kako Ferari ove sezone uopšte funkcioniše, pošto je ovo treća trka na kojoj Hamilton i Lekler imaju međusobni okršaj. Prije sudara u Las Vegasu njih dvojica su imali probleme na Velikoj nagradi Italije i na Velikoj nagradi Meksika, pa se sada već može zaključiti da imaju istoriju sukoba.

Hamilton je trku završio na sedmom, a Lekler na 10. mjestu i tako je kompletiran još jedan razočaravajući vikend za italijanski tim. Do pobjede je stigao Maks Ferstapen, pratili su ga Lando Noris i Oskar Pjastri, dok je budući šampion Kimi Antoneli završio na četvrtom mjestu.

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