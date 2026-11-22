Fudbaler Liverpula Igo Ekitike mogao bi da se vrati na teren u januaru, izjavio je trener tog kluba Andoni Iraola.

Izvor: Graeme Wilcockson / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovaj francuski reprezentativac je van terena od aprila, nakon što je pokidao desnu Ahilovu tetivu tokom utakmice četvrtfinala Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena na Enfildu. Zbog te povrede je propustio Svjetsko prvenstvo.

Govoreći o najnovijim informacijama u vezi sa Ekitikeovim oporavkom, Iraola je naveo da januar ostaje ciljani termin za povratak napadača.

"Ako sve bude išlo dobro, možda će moći da se vrati i ranije, što bi bilo mnogo bolje za sve. Ipak, trenutno smo fokusirani na januar i to je plan", rekao je Iraola.

Iraola je dodao da je cilj da Ekitike bude na raspolaganju za posljednje dvije utakmice Liverpula u ligaškoj fazi Lige šampiona, protiv Intera iz Milana 19. januara i Lansa 27. januara.

(Beta/Kurir Sport)