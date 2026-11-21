Slovenački košarkaš Luka Dončić mogao bi da povede Los Anđeles Lejkerse ka tituli.

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Dobar početak sezone Los Anđeles Lejkersa i impresivne partije Luke Dončića poslali su zajedno jasan signal čelnicima franšize - ovo bi mogla da bude šampionska sezona. A kada već slovenački košarkaš igra tako dobro, a ekipa zauzima prvo mjesto na Zapadu, vrijeme je i da se riješe određeni problemi u igračkom kadru.

Kako je istakao generalni menadžer Rob Pelinka, Los Anđeles Lejkersi će biti aktivni na tržištu i prije nego što se "prozor" zatvori pokušaće da naprave neki trejd koji će im dodatno ojačati kadar. Za sada nije poznato ko je meta Lejkersa.

"Bićemo aktivni na dan posljednjeg dana za transfere kako bismo pojačali ekipu tamo gdje smo primijetili da je to potrebno. Mislimo da ovaj tim ima realne šanse za napredak, tako da želimo da grupi pružimo što više talenata", rekao je Pelinka.

Luka Dončić je nedodirljiv i on će ostati prva zvijezda tima, a oko njega će Lejkersi pokušati da izgrade tim koji može da se bori za prsten. Sasvim je očekivano da kao prvi pomoćnik u ekipi pored Dončića ostane Ostin Rivs, a zanimljivo će biti vidjeti na kojim to pozicijama tim iz Los Anđelesa traži pojačanja.

Lejkersi su prvi tim koji je u novoj sezoni stigao do 14 pobjeda, a nakon 17 odigranih mečeva imaju skor 14-3 i nalaze se na vrhu tabele Zapadne konferencije. Timu iz Los Anđelesa potrebna je jedna titula da se izjednači sa Boston Seltiksima, koji su trenutno rekorderi sa 18 šampionskih sezona.