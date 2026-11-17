Poznati američki novinar Skip Bejlis izjavio da Luka Dončić nije volio da igra sa Lebronom Džejmsom u Lejkersima. "Ne mogu da kažem da ga je mrzeo, ali..."

Izvor: (AP Photo/Jae C. Hong)

Poznati američki komentator Skip Bejlis (74) rekao je da Luka Dončić (27) nije volio da igra u Lejkersima sa Lebronom Džejmsom i da je to očigledno.

"Luka Dončić je liga za sebe. Lejkersima ne nedostaje Lebron Džejms. Luka više nije mogao da podnese. Ne kažem da ga je mrzio, ali nije ga volio. Nije mu se definitivno svidjelo to da dijeli scenu sa njim, jer bez obzira na sve, Lebron je Lebron", kazao je Skip Bejlis u podkastu "Double coverage".

Džejms je ovog ljeta otišao u Filadelfiju, a Dončić je sam preuzeo lidersku ulogu u Lejkersima i nosi je maestralno - najbolji je strijelac NBA lige sa prosekom od 39 poena, deli 7,8 asistencija po utakmici i hvata 7,2 skokova.

"Moć Lebronove popularnosti je izuzetna i dalje, a Luka to gleda i pita se - kako da dijelimo pozornicu kada radimo isto, a ja sam u ovom trenutku bolji u svemu što on radi. I da naglasim obojica, su igrači kakvi se pojave jednom u generaciji, izuzetni dodavači. To je vještina koju vam poklone košarkaški bogovi", dodao je Bejlis.

Kako je Lebronu i Luki išlo zajedno, a kako im ide sada

Dok Lejkersi imaju najbolji skor uz San Antonio Sparse (12-2), Džejmsova Filadelfija "gura" istom snagom i prva je na Istočnoj konferenciji, sa skorom 12-3. Lebron Džejms pred svoj 42. rođendan u decembru prosječno postiže 15,1 poen (najmanje u karijeri) i igra po 32,6 minuta. Ne ide ga ni šut kao nekad, jer pogađa samo 22,5 odsto šuteva za tri, a iz igre pogađa 44,3.

Dok Filadelfiju predvode asovi iz bekovske linije, Tajris Maksi (26,5 p) i Džejlen Braun (22,6) uz centra Džoela Embida (19,5), Lebron nalazi način da pomogne ekipi. Za to vrijeme, Dončić u Lejkersima igra bolje nego i u jednom trenutku od svog dolaska početkom 2025.

Dončić i Džejms proveli su sezonu i po kao saigrači u Lejkersima. U takmičarskoj 2024/25 ispali su u prvom kolu plej-ofa od Minesota Timbervulvsa (1-4), a minulog proljeća su eliminisali Hjuston Roketse (4-2), pa ispali u polufinalu Zapada protiv Oklahome, 0-4.