Dončić ima ovlašćenja koja drugi nemaju: Uzeo tablu i naredio timu šta da uradi za pobjedu

Luka Dončić je preuzeo vođstvo na terenu, ali i na klupi tima i pomogao Lejkersima da pobijede Finiks 131:123. Njegova dominacija je očigledna.

Izvor: Screenshot/Twitter/@HaterReport_

Da je Luka Dončić apsolutni lider Lejkersa nije tajna, ali detalj sa tajm-auta je otkrio da Slovenac ima i bezgranično povjerenje trenera i saigrača. Na jednom tajm-autu je uzeo tablu, otišao do tima i bez mnogo polemike postavio akciju ekipe u važnom momentu meča.

Lejkersi su pobijedili Finiks 131:123, pa iako je tim iz Los Anđelesa imao ozbiljnu prednost tokom većeg dijela meča, domaćin je uspio da smanji zaostatak i tri minuta prije kraja stigne do 122:114. Na licu Luke Dončića je bilo jasno da neće dozvoliti senzacionalni povratak rivala, pa je tri minuta prije kraja meča riješio da preuzme potpunu kontrolu, na terenu i pored aut-linije.

Pogledajte reakciju Luke Dončića:

Luka Doncic snatching the clipboard from the Lakers coaches to draw up his own play got me IN TEARS https://t.co/XWkLgall2A — Hater Report (@HaterReport)November 16, 2026

Maltene je oteo tablu jednom od pomoćnih trenera, pričao je timu i počeo da objašnjava šta će ekipa raditi u narednom periodu. Da ima bezgranično povjerenje bilo je očigledno kad ga je tim netremice slušao, a na kraju i pobijedio.

Kako je igrao Luka Dončić?

MVP sezona za Luku Dončića ide tokom koji Slovenac želi. Još jedan meč u kojem je blistao - za 36 minuta postigao 43 poena, imao je i devet asistencija i tri skoka. U šutu za tri je bio precizan pet puta iz 13 pokušaja, pa je na kraju iz igre šutirao sa 46 posto uspjeha. Već u prvoj četvrtini ubacio je 20 poena i tako još jednom pokazao koliko je opasan od samog starta.

Dončić je drugi put ove sezone uspio da postigne najmanje 20 poena u prvoj dionici, što nikome drugom u NBA ligi nije pošlo za rukom. Zvijezda Lejkersa trenutno u prosjeku bilježi čak 14,2 poena u prvim četvrtinama, što je najbolji učinak u čitavoj ligi.

Sjajna partija protiv Finiksa samo je nastavak njegove nevjerovatne forme. Dončić je u dosadašnjem dijelu sezone na prosjeku od 38,6 poena, 7,5 skokova i 7,6 asistencija po utakmici. Zabilježio je i šest mečeva sa najmanje 40 poena, a od drugog susreta u sezoni protiv Los Anđeles Klipersa nije imao utakmicu sa manje od 30 poena.

Šta je rekao Luka Dončić poslije pobjede?

Nakon što je tri minuta prije kraja utakmice obavio i trenerski posao na klupi Lejkersa, Luka Dončić je bio upitan šta je preporučio timu i kako je ekipa iz Los Anđelesa uspjela da pobijedi. "To ostaje u svlačionici. To će ostati među nama. Oni znaju šta sam im govorio", rekao je Luka Dončić.

Poslije meča se oglasio i Džej-Džej Redik koji je kratko analizirao problem tima u posljednjoj četvrtini koju je njegova ekipa izgubila 43:27. "Prešli smo na zonsku odbranu, a Kolin Džilespi je promašio šut za tri poena. Nismo dovoljno agresivno izašli na njega. On je izuzetno brz šuter i igrač na kojeg morate da izađete već na velikoj udaljenosti od koša. Promašio je trojku, ali je uspio da uhvati ofanzivni skok. Luka nam je samo poručio da moramo da budemo bliže njihovim šuterima i agresivnije izlazimo na njih", rekao je trener Džej-Džej Redik.

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