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Šta se dešava sa Lukom Dončićem i povredom? Lejkersi objavili nove informacije pred meč

Šta se dešava sa Lukom Dončićem i povredom? Lejkersi objavili nove informacije pred meč

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nakon povrede skočnog zgloba, Luka Dončić će biti spreman za meč protiv Finiksa.

Kakvo je stanje sa povredom Luke Dončića Izvor: Ben Liebenberg / Getty images / Profimedia

Najbolji skorer NBA lige Luka Dončić nije ozbiljnije povrijeđen i trebalo bi da bude spreman za narednu utakmicu Los Anđeles Lejkersa protiv Finiks Sansa, a susret je na programu u nedjelju od 22 sata. Slovenački košarkaš zabrinuo je navijače kada je tokom četvrte četvrtine duela sa Milvokijem napustio parket zbog problema sa desnim skočnim zglobom.

Ipak, trener Lejkersa Džej Džej Redik donio je ohrabrujuće vijesti, poručivši da je Dončić dobro i da se očekuje da bude na raspolaganju za naredni meč. Njegove riječi potvrđene su i posljednjim izvještajem o povredama, na kojem se ime slovenačkog asa ne nalazi.

Iako nisu objavljeni detalji o prirodi problema sa skočnim zglobom, prema trenutnim informacijama nema razloga za veću zabrinutost. Dončić je protiv Milvokija, prije nego što je morao da napusti igru, zabilježio 32 poena, pet skokova i pet asistencija.

Luka koga su Maveriksi trejdovali jer nije bio "dovoljno spreman" sada ima 38,6 poena, 7,5 skokova i 7,6 asistencija u prvih 11 utakmica. Šut iz igre mu je 48,9 odsto, a šut za tri 40,8 odsto. Imao je već sada četiri meča sa 40 i više poena, dva sa više od 50. Dao je 52 poena Juti, zatim je Portlandu dva dana kasnije dao 41 poen. Torontu je ubacio 45, Majamiju 42, pa onda Portlandu drugi put 53 da bi Sakramento prošao još i dobro sa 40.

Ima i podršku ove sezone. Ostin Rivs je u meču gdje nije bilo Luke dominirao, ali i sa Lukom na terenu igra sjajno. Prosječno daje 24,7 poena, dok je Voker Kesler na dabl-dabl prosjeku od 14,5 poena i 10,8 skokova.

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Tagovi

Luka Dončić LA Lejkers košarka NBA liga

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