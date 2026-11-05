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Luka Dončić izbacio navijača sa utakmice: "Šta, dođavola, radiš?"

Luka Dončić izbacio navijača sa utakmice: "Šta, dođavola, radiš?"

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Luka Dončić je na utakmici protiv Sakramenta reagovao na ponašanje navijača, što je izazvalo pažnju medija i publike.

Nabijač izbačen sa utakmice nakon reakcije Dončića Izvor: Screenshot/Twitter/@LakeShowYo/@HaterReport

Lejkersi su u nizu od tri pobjede, a Luka Dončić je u nizu perfektnih mečeva. Ipak, susret protiv Sakramenta obilježila je i situacija u kojoj je Slovenac intervenisao i burnom reakcijom ukazao na ponašanje navijača iz prvog reda. Poslije susreta i postignutih 40 poena, devet skokova i sedam asistencija, Dončić je govorio i o situaciji iz treće četvrtine.

Lopta je izašla u aut, a navijač iz prvog reda ju je uhvatio i vrlo snažno bacio ka sudiji. Prema riječima reprezentativca Slovenije nije bio problem to što je neko iz publike dodao loptu, već način na koji je to uradio - suviše snažno. Dončić se već na terenu obratio navijaču: "Šta je***o radiš?"

Potom je na konferenciji za medije kratko dodao: "Baš je snažno bacio loptu ka sudiji. Samo sam se pitao: 'Šta, dođavola, radi?"

"Na početku nisam imao toliko slobode"

Luka Dončić bilježi 43 posto uspeha u šutu za tri poena, 58 posto u šutu za dva, pa ostaje pitanje koliko mu prija činjenica da je igrač koji ima neograničeno pravo, ali prije svega i povjerenje, da šutira tokom meča.

"Bilo je važno, ali na početku nisam imao toliko slobode i morao sam da se izborim za svoje mjesto. Recimo Darijus Akaf iz Sakramenta samo treba da shvati da košarka ima mnogo više od toga. Naravno, svi vide da može da postiže poene i da zaista može mnogo da ih postigne. Ali on je ruki i još je u procesu razvoja. Mislim da za sada radi sasvim dobro", zaključio je Luka Dončić.

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Luka Dončić

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