Legendarni Mark Markez završava karijeru kao najveći u istoriji Moto GP.

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Samo nekoliko dana nakon što je i zvanično osvojio šampionsku titulu, Mark Markez je objavio povlačenje iz profesionalnog motociklizma! On će se od trkanja oprostiti na posljednjem trkačkom vikendu u sezoni, pred domaćom publikom u Valensiji.

Markez u penziju odlazi kao jedan od najvećih motociklista u istoriji, ali i kao aktuelni šampion u najjačoj klasi. Odlazak u penziju vjerovatno je povezan sa teškim povredama koje je Markez doživljavao prethodnih godina, zbog čega je često morao na operacije i duge pauze. Zvanično, nije naveden razlog njegovog povlačenja.

"Zvanično - Mark Markez je odlučio da se povuče iz Moto GP šampionata i trka za Veliku nagradu Valensije biće njegova posljednja trka kao profesionalnog vozača za tim Dukati Lenovo", objavila je ekipa na društvenim mrežama.

Mark Markez je desetostruki svjetski šampion u motociklizmu, od čega je čak osam titula osvojio u najjačoj klasi. Po tom parametru izjednačen je sa legendarnim Đakomom Agostinijem, koji mu je nedavno uručio zlatnu kacigu kao nagradu za sve što je uradio tokom karijere.

Velika nagrada Valensije označiće kraj veličanstvene karijere, koja bi sigurno bila i bolja da nije bilo teške povrede 2020. godine. Zbog preloma ruke Markez je morao dugo da pauzira, a operisan je čak četiri puta. Povratak na najviši nivo bio je izuzetno težak, ali je Španac uspio da dokaže da je najveći u istoriji ovog sporta - iako i dalje ima onih koji skeptično gledaju na tu tvrdnju.

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