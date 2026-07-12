Dominacija Španca: Mark Markes pobjednik Moto GP trke za Veliku nagradu Njemačke

Vozač Dukatija Mark Markes pobijedio je danas u trci Moto GP šampionata za Veliku nagradu Njemačke.

Izvor: GIGI SOLDANO / AFP / Profimedia

Vozač Dukatija Mark Markes pobijedio je danas u trci Moto GP šampionata za Veliku nagradu Njemačke.

Markes je na Zaksenringu trijumfovao sa rezultatom od 40:53,148 minuta. Drugo i treće mjesto zauzeli su vozači ekipe Trekhaus. Aj Ogura je bio drugi sa 1,996 sekundi zaostatka, a Raul Fernandes treći sa 5,104 sekunde zaostatka.

Četvrti je bio Pedro Akosta iz ekipe Red Bul KTM Faktori, peti vozač Aprilije Horhe Martin, a šesti Frančesko Banjaja iz Dukatija. Sedmo mjesto zauzeo je vozač Jamahe Fabio Kvartararo, osmo Luka Marini iz ekipe Honda HRC Kastrol, a deveto vozač ekipe Red Bul KTM Teh3 Enea Bastijanini. Deseti je bio drugi vozač ekipe Red Bul KTM Faktori Bred Binder.

U generalnom plasmanu vozača prvi je Martin sa 208 bodova, 14 više od drugoplasiranog Ogure i 18 više od trećeplasiranog Marka Markesa. U plasmanu timova i konstruktora je i dalje prva Aprilija.

Takmičenje u Moto GP šampionatu nastavlja se 9. avgusta, kad je na programu trka za Veliku nagradu Velike Britanije.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!