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Vodeći u generalnom plasmanu se izvinio zbog skandala: "Nema opravdanja..."

Vodeći u generalnom plasmanu se izvinio zbog skandala: "Nema opravdanja..."

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Marko Beceki izvinio se zbog udaranja redara na Velikoj nagradi Češke.

Marko Beceki se izvinio zbog udaranja redara Izvor: X/TNT Sports Bikes

Marko Beceki, italijanski motociklista koji je vodeći u generalnom plasmanu Moto GP-a, napravio je prvorazredni skandal na Velikoj nagradi Češke.

Nakon sprint trke, u kojoj je izletio sa staze, Beceki je dotrčao do mjesta na kojem se nalazio njegov motor, a zatim je prvo odgurnuo pa udario u predjelu lica jednog od redara koji su se nalazili na licu mjesta. Redar je bio potpuno šokiran ovakvim ponašanjem najboljeg u aktuelnoj sezoni, ali nije uzvratio Becekiju.

Odmah je suspendovan te neće nastupiti na današnoj trci u Brnu, a nije se dugo čekalo na izvinjenje Italijana.

"Želio bih da se izvinim kompletnoj Moto GP zajednici zbog mog ponašanja prema redaru. Žao mi je i jer znam koliko truda i žrtve redari podnose da bi osigurali našu bezbjednost na stazi. Takvo ponašanje ne bi smjelo da se dešava i nema opravdanja za to. Izvinjavam se svima, Apriliji i mojim navijačima", istakao je Beceki u poruci na društvenim mrežama.

Trka u Češkoj je deveta od ukupno 22 u sezoni, a Beceki je trenutno lider sa 180 bodova, 15 više od Španca Horeha Martina. Na prve tri trke (Tajland, Brazil, SAD) Beceki je trijumfovao, baš kao i na takmičenju u Italiji. Ima i dva druga mjesta (Španija i Francuska), kao i jedno četvrto (Katalonija), dok je bez plasmana ostao u Mađarskoj.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Marko Beceki motociklizam

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