Nezapamćen skandal na trci Moto GP: Vodeći u generalnom plasmanu tukao redara pored staze

Italijanski motociklista Marko Beceki ostavio veoma tužan utisak tokom sprinta na Velikoj nagradi Češke, jer je u Brnu udario redara.

Izvor: X/TNT Sports Bikes

Nezapamćen skandal dogodio se na sprint trci u okviru Velike nagrade Češke, a nakon kojeg je vodeći u generalnom plasmanu suspendovan. Moto GP ne pamti situaciju kakva se desila danas - pošto je Marko Beceki nakon izletanja sa staze započeo tuču sa redarom koji je prišao njegovom izudaranom motoru!

Beceki je dotrčao do mjesta na kojem se nalazio njegov motor, a zatim je prvo odgurnuo pa udario u predjelu lica jednog od redara koji su se nalazili na licu mjesta. Redar je bio potpuno šokiran ovakvim ponašanjem najboljeg u aktuelnoj sezoni, ali nije uzvratio Becekiju.

Sukob je potrajao tek nekoliko sekundi i skupo će koštati Marka Becekija. Odmah je saopšteno da je on suspendovan za Veliku nagradu Češke, što znači da u nedjelju neće voziti u Brnu. Ovakvo njegovo ponašanje Moto GP je označio protivno interesima sporta. Pogledajte šta je uradio Beceki:

Marco Bezzecchi has lost his cool after his#CzechGPSprint race crash#MotoGPpic.twitter.com/xjYjneUIBx — TNT Sports Bikes (@bikesontnt)June 20, 2026

Kada je pao u finišu sprint trke, Marko Beceki je imao peto mesto u džepu. Mogao je da sačuva veći dio prednosti na vrhu karavana, a ovako će klupskom kolegi Horheu Martinu pružiti priliku da ga prestigne pobjedom u nedjelju popodne.

Pred Veliku nagradu Češke koja će se voziti u Brnu, Marko Beceki je bio vodeći u najjačoj klasi. On je do sada osvojio 180 bodova, a najbliži pratilac mu je Horhe Martin sa 165 bodova. Ređaju se dalje Fabio Di Đanantonio (144), Pedro Akosta (132), Mark Markes (115), Ai Ogura (114) i Frančesko Banjaja (111).

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