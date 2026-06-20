logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nezapamćen skandal na trci Moto GP: Vodeći u generalnom plasmanu tukao redara pored staze

Nezapamćen skandal na trci Moto GP: Vodeći u generalnom plasmanu tukao redara pored staze

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Italijanski motociklista Marko Beceki ostavio veoma tužan utisak tokom sprinta na Velikoj nagradi Češke, jer je u Brnu udario redara.

Motociklista Marko Beceki tukao redara Izvor: X/TNT Sports Bikes

Nezapamćen skandal dogodio se na sprint trci u okviru Velike nagrade Češke, a nakon kojeg je vodeći u generalnom plasmanu suspendovan. Moto GP ne pamti situaciju kakva se desila danas - pošto je Marko Beceki nakon izletanja sa staze započeo tuču sa redarom koji je prišao njegovom izudaranom motoru!

Beceki je dotrčao do mjesta na kojem se nalazio njegov motor, a zatim je prvo odgurnuo pa udario u predjelu lica jednog od redara koji su se nalazili na licu mjesta. Redar je bio potpuno šokiran ovakvim ponašanjem najboljeg u aktuelnoj sezoni, ali nije uzvratio Becekiju.

Sukob je potrajao tek nekoliko sekundi i skupo će koštati Marka Becekija. Odmah je saopšteno da je on suspendovan za Veliku nagradu Češke, što znači da u nedjelju neće voziti u Brnu. Ovakvo njegovo ponašanje Moto GP je označio protivno interesima sporta. Pogledajte šta je uradio Beceki:

Kada je pao u finišu sprint trke, Marko Beceki je imao peto mesto u džepu. Mogao je da sačuva veći dio prednosti na vrhu karavana, a ovako će klupskom kolegi Horheu Martinu pružiti priliku da ga prestigne pobjedom u nedjelju popodne.

Pred Veliku nagradu Češke koja će se voziti u Brnu, Marko Beceki je bio vodeći u najjačoj klasi. On je do sada osvojio 180 bodova, a najbliži pratilac mu je Horhe Martin sa 165 bodova. Ređaju se dalje Fabio Di Đanantonio (144), Pedro Akosta (132), Mark Markes (115), Ai Ogura (114) i Frančesko Banjaja (111). 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

motociklizam Marko Beceki

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC