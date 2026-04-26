Zastrašujuća scena u Španiji: Mark Markez pao sa motora, publika u nevjerici gledala favorita

Mark Markez neočekivano rano je završio trku u kojoj je bio među favoritima, ali je pobjedu odnio njegov brat Aleks

Španski vozač Mark Markez (33) imao je pol poziciju u trci za Veliku nagradu u domovini na aerodromu u Heresu, ali je susret završio na neočekivan način. Ispao je sa staze, veoma zabrinuo navijače, ali je potom odmah ustao i bilo je jasno da nije riječ o teškoj povredi. Na kraju, u trci je slavio njegov mlađi brat Aleks.

Markez je u 11. krivini u drugom krugu izletio sa staze i zabrinuo navijače. Redom se publika hvatala za glavu zbog strašnog prizora, motocikl Španca koji vozi Dukatija odleteo je daleko i rastavio se na komade, ali je Markez na vrijeme pao sa motora i uz nekoliko bolnih dodira sa zemljom, ipak ostao bezbjedan. Poslije pada s motora, Markez je odšetao.

Na kraju, u trci je slavio mlađi Markez koji je prekinuo niz Marka Becekija i osvojio je Veliku nagradu Španije. Iza Markeza, koji je tri godine mlađu od brata Marka, našli su se Beceki, Di Đanantonio, Martin i Ogura. Mlađi Markez je najprije bio brži od lidera prvenstva, a onda i od brata koji je u ovoj trci imao pol poziciju.

Vozak Grezinija ostavio je u prašini sve rivale, pa čak i Becekija koji je imao niz od pet pobjeda u kojima mu u posljednjem krugu nije bilo ravnog. Simbolično - Aleks je i prošle sezone slavio u domovini, pa se može reći da je nastavio u dobrom ritmu.

