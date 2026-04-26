Šamar karijere za Jokića: Tuča, isključenje, očajna partija i korak od ispadanja iz plej-ofa

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Jokić je bio nervozan i nije postigao koš u ključnim trenucima, a Denver je na ivici ispadanja iz plej-ofa nakon poraza 112:96. Na sve to, Jokić je isključen pred sam kraj utakmice.

Denver je na ivici ispadanja iz plej-ofa Izvor: Abbie Parr/AP

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jednu utakmicu u plej-ofu ispod nivoa na koji nas je navikao. Zbog toga, njegov Denver sada gubi 3:1 u seriji i na korak je od ispadanja iz doigravanja, pošto je i drugu utakmicu na gostujućem terenu "glatko" izgubio, ovoga puta 112:96.

I ovoga puta Jokić je bio previše nervozan, posebno u posljednjoj dionici kad se "lomilo", a podatak koji upada u oči je da u tom periodu nije postigao nijedan koš iz igre i šutirao je 0/6. Na sve to, na kraju je došlo i do tuče zbog koje je isključen s meča.


Ponovo je Rudi Gober mučio Nikolu Jokića i natjerao ga na niske procente šuta, pa iako je Jokić "flertovao" sa tripl-dablom od 24 poena, 15 skokova i devet asistencija, nikako nije prigodno vidjeti da najbolji igrač ekipe šutira 8/22 iz igre. Imao je i tri ukradene lopte, jednu blokadu i četiri izgubljene lopte, ali se njegova nervoza prenosila na čitav tim.


Jedini efikasniji od njega u Denveru bio je Džamal Marej sa 30 poena, dvocifren je bio još jedino Tim Hardavej Džunior sa 10, dok niko od preostalih igrača na parketu nije imao gotovo nikakav ofanzivni doprinos.

Što se tiče Minesote, koja će sada imati "meč-loptu" u Denveru, kod nje je prednjačio sjajni Ajo Dosunmu sa klupe koji je ubacio 43 poena. Problem za Minesotu je što su se povriedjila dva bitna igrača, Donte Divinčenco i prva zvijezda tima Entoni Edvards - čiji stepen povreda tek treba da se vidi.

Naredni meč igra se u noći između ponedjeljka i utorka od 4.30 u Denveru.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:32
Nikola Jokić na srpskom jeziku posle poraza Denvera
Izvor: YouTube/NBA
Izvor: YouTube/NBA

Nikola Jokić Denver poraz

