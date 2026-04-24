"Jokića nećemo gledati za 10 dana": I najpoznatiji novinar ne vjeruje i zna šta je problem

Poznati američki novinar Bil Simons godinama je fan Nikole Jokića, ali ne vjeruje u to da će Denver pobijediti Minesotu.

Poznati američki novinar Bil Simons smatra da je loš šut Nikole Jokića za tri poena veliki problem u seriji protiv Minesote (1-2). Jedan od najpoznatijih NBA podkastera i autora ne vidi rješenje za Denver Nagetse ako najbolji košarkaš svijeta nastavi da promašuje, jer je Srbin pogodio samo 20,8 odsto šuteva za tri poena u tri utakmice protiv Minesote (5/24).

"Kao neko ko dugo navija za Jokića, ne mislim da ćemo ga gledati za 10 dana", rekao je Bil Simons u svom podkastu "Ringer".

"Jokiću često gledamo kroz prste kada se ovakve stvari dogode. Kada okolnosti nisu idealne, kada momci ispadnu iz rotacije, on dobije veliku slobodu i prostor da griješi", kazao je njegov sagovornik Rob Mahouni.

"Ogroman je problem to što on nije u stanju da na bilo koji način pokrene ekipu u igri protiv Rudija Gobera, u trenucima kada ne ide u ove posljednje dvije utakmice. I mislim da je u redu da pričamo o različitim standardima. Pričamo o njemu kao o igraču kome nisu potrebni idealni uslovi da bude efilkasan i kome nije potrebno da sve bude' namješteno' da bi pobijedio. Ipak, u ovoj seriji protiv Minesote takav je osjećaj", dodao je Mahouni.

"Teško je, jer ne može da pogodi trojku", objasnio je u nekoliko riječi Bil Simons.

"Jokić nema rješenje za problem"

"One ne ulaze, a Minesota igra 'jedan na jedan' protiv njega. A, ako ne pogađa trojke, to znači da mora da ih pobjeđuje iz driblinga, što je teško ili mora da ih 'zida' (da se bori za poziciju okrenut leđima od koša), što je teško", dodao je Simons.

"U ovom trenutku dejluje kao da Jokić nema odgovore", zaključio je Mahouni.

"Da, izgleda kao da je poražen bez zadatog udarca. Gledao sam ga u različitim varijantama i znam za trenutak u kojem okupi ekipu i kaže 'U redu momci, idemo sada'. Možda će doći takav momenat u četvrtoj utakmici, ali u ovoj utakmici je zaista izgledalo tako da nije mogao da riješi problem, a ako ne bude mogao da pogađa trojke... Mislim da će biti veoma teško", završio je Simons.

Poslije jedne od najlošijih Jokićevih partija u plej-ofu, njegovi Nagetsi gube 1-2 u seriji i imaju imperativ pobjede u nedjelju od 2.30 po našem vremenu. Ako Minesota opet pobijedi kod kuće, imaće veliku prednost (3-1) i uzastopne "meč lopte" za prolaz.

