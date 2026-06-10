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Partizan se od Edina oprostio uz ono što je najviše volio: Pogledajte njegovu stolicu u "Areni"

Partizan se od Edina oprostio uz ono što je najviše volio: Pogledajte njegovu stolicu u "Areni"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Ovako su se crno-bijeli oprostili od legendarnog komentatora.

Partizan se od Edina oprostio uz ono što je najviše volio Izvor: Dušan Milenković / ATA images

KK Partizan oprostio se od legendarnog komentatora Edina Avdića na poseban način. Navijači su uglas skandirali njegovo ime pred početak utakmice sa Dubaijem, a u njegovu čast je ostavljena jedna prazna stolica na kojoj su stajale jagode sa nutelom.

Nikada nije bila tajna da Edin navija za crno-bijele, a ljubav je preneo i na sina Isaka koji je prisustvovao večerašnjem oproštaju. Njegov crtež na kojem je nacrtao "najboljeg tatu na svijetu i najboljeg sportskog komentatora" prikazan je na video bimu u Areni, a onda su spontano krenule ovacije.

Zašto su baš jagode i nutela ostavljene na Edinovoj stolici, to je posebna anegota koje će se sa setom sjećati svi oni koji su bili poštovaoci njegovog rada i autentičnih prenosa.

Harizmatični Sarajlija je volio da jede jagode, a jedna zanimljiva anegdota je vezana za finala NBA lige 2008. godine između Bostona i Lejkersa kada je pojeo sve voće poslije utakmice.

Kako je bio u centru dešavanja sa najvećim legendama najjače košarkaške lige, iskoristio je situaciju i pojeo sve jagode, a kada su ga upitali gdje je nestalo posluženje, izvukao se na šarm...

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Tagovi

KK Partizan košarka Edin Avdić

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