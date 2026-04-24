Užasne brojke: Nikola Jokić ima ovaj problem mjesecima

Užasne brojke: Nikola Jokić ima ovaj problem mjesecima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Srpski košarkaš Nikola Jokić ne može da pronađe nekadašnji šut sa distance i to je veliki hendikep za Denver u plej-ofu.

Loše brojke Nikole Jokića u plej ofu NBA lige Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

NBA analitičar Kevin O'Konor kaže da srpski as Nikola Jokić igra najgori plej-of u karijeri i to potkrepljuje statističkim podacima. Procenti šuta za tri poena su mu drastično opali, a Minesota Timbervulvsi su očigledno pronašli pravu stategiju da ga otjeraju što dalje od koša. Najveće zasluge za preokret u prvoj rundi plej-of serije NBA, svakako idu Rudiju Goberu.

Nakon poraza Denver Nagetsa od 113:96 u trećoj utakmici, Kevin O'Konor ističe Jokićev šut kao glavni problem.

"Nikola Jokić je sada na 5/24 šuta za tri poena na tri utakmice. Ogroman problem za Denver: Jokić je šutirao 32% za 3 poena od povratka poslije povrede u januaru. Prije toga je bio na 44% i na 42% prošle sezone. Bez obzira na uzrok ogromnog pada, krajnji rezultat je da ga šut za tri poena ne služi već mjesecima", napisao je NBA analitičar na društvenoj mreži "X".

Pad procenta šuta je olakšao Minesoti odbranu, a O'Konor je istakao kako to utiče na cijeli napad Nagetsa.

"To šteti napadu Nagetsa jer Timbervulvsi mogu da se oslobode Jokića i blokiraju reket, a Jokić to ne nadoknađuje, jer ga Rudi Gober takođe blokira kad god je unutra i pravi nekarakteristična traljava dodavanja. Da stvar bude gora, ne zaustavlja ga ni u odbrani. Teško je biti zadovoljan šansama Denvera osim ako Jokić ne prestane da ima najgoru plej-of seriju u karijeri", jasan je Amerikanac.

Srpski as je u trećoj utakmici postigao 27 poena, ali čak 11 je dao sa slobodnih bacanja, dok je iz igre šutirao očajnih 7/26. To su procenti koje nikada nije imao u karijeri na toliko veliki broj šuteva, o čemu i govori O'Konor.

