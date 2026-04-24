Rudi Gober: Nikola Jokić ima šampionski DNK-a

Rudi Gober je pohvalio Nikolu Jokića kao najboljeg ofanzivnog igrača, uprkos kritikama nakon lošeg meča.

Minesota je prethodne noći pobijedila Denver 113:96 i tako je povela 2:1 u seriji, a nećemo pogriješiti ako kažemo da je do sada najvažniji igrač "vukova" bio Rudi Gober. Iako nema naročito važan ofanzivni doprinos, Gober je za sada "zaključao" Nikolu Jokića i natjerao ga je da odigra možda i najgori meč u karijeri.

Čudno je to reći kada je Jokić imao 27 poena i 15 skokova, međutim šutira je katastrofalno iz igre očajnih 7/26, dok je imao više izgubljenih lopti (4) nego asistencija (3) što mu se prosto nikada ne događa.

Zbog toga su uslijedile (opravdane) kritike na računa Nikole Jokića, one na koje ni sam Somborac nije navikao do sada, međutim Rudi Gober nije htio previše da se "busa" poput njegovog saigrača Džejdena Mekdenijelsa. Mirno je saslušao sve pohvale na svoj račun, kao i kritike na Jokićev, a onda pokazao veliko poštovanje koje ima prema srpskom centru.

"Mislim da smo ove godine pokazali da mi ovo možemo, samo nismo mogli da radimo iz meča u meč. Ovo je bila najbolja defanzivna partija za nas ove sezone, ali mislim da možemo još bolje. Ovo je fizička borba, treba da budemo svjesni toga da ima još dosta prostora za napredak", rekao je Rudi Gober koji je zatim Jokića nazvao "najboljim ofanzivnim igračem" protiv koga je igrao, a znamo da je četvorostruki najbolji defanzivac NBA lige.

"Samo se takmičim. Jokić je najbolji ofanzivni igrač kog sam čuvao u karijeri i samo pokušavam da uživam u tom izazovu i da ga natjeram da radi što više. Takođe, ovo je timska zasluga. Svim koji su ušli s klupe su dali nešto u odbrani. Moramo da nastavimo da radimo, natjeraćemo da zaradi svaki poen", dodao je Gober.

Može li ovako da nastavi?

Jokic had the WORST game of his life:



7-26 FG

2-10 3P

4 TOV

-21 (Team Worst)



Rudy Gobert had him in HELL



Samo jedno od šest poluvremena je do sada Jokić dobio protiv Gobera, ono drugo u prvoj utakmici u Denveru, dok je u svim ostalima Francuz bio bolji na parketu i frustrirao je srpskog centra. Ali, to i dalje ništa ne znači.

"Što se tiče četvrte utakmice, znamo da imaju Jokić i Marej imaju šampionski DNK. Zato moramo da budemo spremni", rekao je Gober koji je ispričao da na treninzima Minesote i te kako rade na "imitiranju" situacija sa mečeva Denvera, odnosno gledali su veliki broj snimaka Jokića i dobro ga skautirali.

Naravno, za sada, vidjećemo šta donosi četvrta utakmica koja se igra u noći subota na nedjelju od 3.30.

