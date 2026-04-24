logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rudi Gober: Nikola Jokić ima šampionski DNK-a

Rudi Gober: Nikola Jokić ima šampionski DNK-a

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Rudi Gober je pohvalio Nikolu Jokića kao najboljeg ofanzivnog igrača, uprkos kritikama nakon lošeg meča.

gober hvalio nikolu jokica dok ga svi kritikuju Izvor: Youtube/NBA

Minesota je prethodne noći pobijedila Denver 113:96 i tako je povela 2:1 u seriji, a nećemo pogriješiti ako kažemo da je do sada najvažniji igrač "vukova" bio Rudi Gober. Iako nema naročito važan ofanzivni doprinos, Gober je za sada "zaključao" Nikolu Jokića i natjerao ga je da odigra možda i najgori meč u karijeri.

Čudno je to reći kada je Jokić imao 27 poena i 15 skokova, međutim šutira je katastrofalno iz igre očajnih 7/26, dok je imao više izgubljenih lopti (4) nego asistencija (3) što mu se prosto nikada ne događa.

Zbog toga su uslijedile (opravdane) kritike na računa Nikole Jokića, one na koje ni sam Somborac nije navikao do sada, međutim Rudi Gober nije htio previše da se "busa" poput njegovog saigrača Džejdena Mekdenijelsa. Mirno je saslušao sve pohvale na svoj račun, kao i kritike na Jokićev, a onda pokazao veliko poštovanje koje ima prema srpskom centru.

"Mislim da smo ove godine pokazali da mi ovo možemo, samo nismo mogli da radimo iz meča u meč. Ovo je bila najbolja defanzivna partija za nas ove sezone, ali mislim da možemo još bolje. Ovo je fizička borba, treba da budemo svjesni toga da ima još dosta prostora za napredak", rekao je Rudi Gober koji je zatim Jokića nazvao "najboljim ofanzivnim igračem" protiv koga je igrao, a znamo da je četvorostruki najbolji defanzivac NBA lige.

"Samo se takmičim. Jokić je najbolji ofanzivni igrač kog sam čuvao u karijeri i samo pokušavam da uživam u tom izazovu i da ga natjeram da radi što više. Takođe, ovo je timska zasluga. Svim koji su ušli s klupe su dali nešto u odbrani. Moramo da nastavimo da radimo, natjeraćemo da zaradi svaki poen", dodao je Gober.

Može li ovako da nastavi?


Samo jedno od šest poluvremena je do sada Jokić dobio protiv Gobera, ono drugo u prvoj utakmici u Denveru, dok je u svim ostalima Francuz bio bolji na parketu i frustrirao je srpskog centra. Ali, to i dalje ništa ne znači.

"Što se tiče četvrte utakmice, znamo da imaju Jokić i Marej imaju šampionski DNK. Zato moramo da budemo spremni", rekao je Gober koji je ispričao da na treninzima Minesote i te kako rade na "imitiranju" situacija sa mečeva Denvera, odnosno gledali su veliki broj snimaka Jokića i dobro ga skautirali.

Naravno, za sada, vidjećemo šta donosi četvrta utakmica koja se igra u noći subota na nedjelju od 3.30.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:32
Nikola Jokić na srpskom jeziku posle poraza Denvera
Izvor: YouTube/NBA
Izvor: YouTube/NBA

(MONDO)

Tagovi

Rudi Gober Nikola Jokić NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC