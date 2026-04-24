logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikoli Jokiću svanulo kada je čuo srpski jezik: "Sve neka negativna pitanja"

Autor Nebojša Šatara
0

Nikola Jokić je nakon lošeg nastupa na konferenciji za medije odgovarao na teška pitanja, sve dok nije čuo srpski jezik.

Izvor: YouTube/NBA/Screenshot

Nikola Jokić je prethodne noći odigrao možda i najgori meč u karijeri, iako je ubacio 27 poena i bio ubjedljivo najefikasniji u porazu svog tima. Denver je u potpunosti nadigran na gostovanju Minesoti (113:96), a Jokić je očekivano na konferenciji za medije dobio teška pitanja, ona na koja nije navikao da odgovara.

"Stvorili smo otvorene šuteve, ali nismo pogađali. Igrali su agresivno, visoki su, dugački, dobri defanzivci i tjeraju te da šutiraš preko njih. To je posebno bilo u prvoj četvrtini, a kada tako otvoriš meč - onda laki šutevi neće da uđu. Jako dobra defanzivna četvrtina za njih, jako loša ofanzivna za nas", rekao je Nikola Jokić poslije utakmice u kojoj je iz igre šutirao očajnih 7/26, a prvi put je imao više izgubljenih lopti (4) nego assitencija (3).

Zašto je Jokić bio loš?

"Definitivno je razlika u tome što su dugački, čestitam im na tome, dobri su u odbrani i to je to", bilo je sve što je rekao Jokić o razlikama o tome kako ga protivnik čuva u ovoj seriji, dodajući i da su jako dobro koristili njihovu lošu defanzivnu tranziciju jer su "gurali loptu brzo naprijed".

Istakao je i da je svjestan da loše šutira trojke, da je važno da se to promijeni, a priznao je da ga sve ovo čini frustriranim - iako je zdravstveno dobro.

"Sjećam se da smo se vraćali više puta u plej-ofu, ali je najvažnija sljedeća utakmica. Moramo da dobijemo sljedeću, da dobijemo nju, pa ćemo da vidimo. Moramo da je dobijemo", rekao je Jokić i dodao da je formula laka - Minesota je dobar defanzivan tim, a on mora više da pogađa.

Ozario se na srpski

Pogledajte

00:32
Nikola Jokić na srpskom jeziku posle poraza Denvera
Izvor: YouTube/NBA

"Sva neka negativna pitanja, ima li nešto pozitivno?", čuo je Nikola Jokić, poslije čega je dao prilično jasnu najavu da će Denver probati sve da dođe do pobjede u narednom duelu.

"Sigurno sljedeća utakmica je veoma bitna, vidjećemo, naš fokus je na sljedećoj utakmici i naš fokus je da vratimo brejk i onda je 2:2", rekao je jokić i ustao od stola, spreman da se "bije" sa Minesotom i u noći subota na nedjelju od 2.30, kada će "vukovi" imati priliku da odu na 3:1.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:17
Nikola Jokić ljut posle poraza Denvera
Izvor: TV Arena sport

(MONDO)

Nikola Jokić NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC