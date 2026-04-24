Hrvat igrao protiv Lebrona i Kobija, ali za njega je MVP Nikola Jokić: "Nikad nisam vidio takvog igrača"

Hrvatski as Damjan Rudež je veliki fan Nikole Jokića i vjeruje da Srbin zaslužuje četvrto MVP priznanje u karijeri.

Proslavljeni hrvatski košarkaš Damjan Rudež, koji je u NBA karijeri nosio dresove Indijane, Orlanda i Minesote nema dilemu ko treba da ponese titulu MVP-ja ove sezone. On je veliki fan srpskog asa Nikole Jokića, iako je imao priliku da odmjeri snage sa najvećim legendama poput Kobija Brajanta i Lebrona Džejmsa.

Rudež je bio dugogodišnji hrvatski reprezentativac, a u najjačoj košarkaškoj ligi je proveo tri godine. Trenutno je u jeku rasprava ko zaslužuje titulu najkorisnijeg igrača sezone, a nekadašnji as prednost daje Jokiću.

"Jokić. Ne samo da sam njegov veliki fan, brojke to i pokazuju. Nivo koji on drži već godinama je sulud, rekao bih i neobjašnjiv", rekao je Rudež u intervjuu za "Index" i osvrnuo se na to što uprkos istorijskim partijama nije prvi favorit u trci:

"Ono što je šarmantno u cijeloj priči je da on izgleda kao da ga to ne zanima. Pa dođe i napravi tripl-dabl do poluvremena. Nikad nismo vidjeli igrača poput njega. Kako ćeš braniti takvog čovjeka? Njegov nivo košarkaške inteligencije nešto je što se nije puno puta vidjelo u svjetskoj košarci", pojasnio je.

Igrajući za Indijanu, Minesotu i Orlando u periodu od 2014. do 2016. godine, Rudež se susreo sa brojnim košarkaškim legendama. Najveći utisak su na njega ostavili Kobi Brajant i Lerbon Džejms.

"Prvi put kad sam vidio Lebrona, sjedio sam na klupi i čekao da uđem u igru. Frank Vogel, trener Indijane, mi je najavio da ću čuvati Lebrona kad uđem. Sjećam se scene gdje je napravio sprint ispred naše klupe, a ja sam čuo koliko njegove patike škripe pod njim. Takva sila od 115-118 kilograma, osjećaš da parket cvili od te njegove moći. On je s tom visinom bio najbrži igrač na terenu, ljudi ne mogu procesuiraju koja je to brzina", rekao je o Lebronu, dok je sa Kobijem imao drugačije iskustvo:

"S Kobijem je bilo drugačije iskustvo. Kobi ima auru koja je veća od života. Sjećam se prve scene kad sam ga vidio, šutirao je slobodna bacanja na zagrijavanju, a oko njega je bilo 30 ljudi. Novinari, fizioterapeuti, saigrači, svi su napravili krug oko njega, svi su željeli da budu blizu njega. Lebron je fascinantan kao figura, atleta i čovjek s nevjerovatnom košarkaškom inteligencijom, ali Kobi je sa svojom aurom bio na sasvim drugom nivou."

