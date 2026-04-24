Dario Šarić o Nikoli Jokiću i nepravdi u Denveru

Iskusni as Dario Šerić bez kluba je od februara kada su ga se odrekli Detroit Pistonsi, da li je Evroliga naredna stanica?

Hrvatski košarkaš Dario Šarić je po svemu sudeći završio svoju NBA karijeru. On je u februaru ostao bez angažmana nakon novog trejda, a Detroit Pistonsi su ga se odrekli, pa se trenutno nalazi u Hrvatskoj gdje čeka novu priliku. Šuška se da će karijeru nastaviti u Evropi i nema sumnje da će se oko njega "lomiti koplja" predstojećeg ljeta.

Hrvatski centar nije uspio da se dokaže u Denver Nagetsima gdje je za saigrača imao trostrukog MVP-ja NBA lige Nikolu Jokića. Prema Šarićevim riječima, nije dobio šansu kakvu je očekivao, a kada je upitan za komunikaciju sa Jokićem oko svog statusa, otkrio je da nisu puno razgovarali.

"Šta ćeš igrati, igraćeš bek-ap pet, ja računam teško je igrati dva puta po šest minuta. Ja nisam dobio priliku da igram na četiri sa Jokićem, da li bih ja to mogao ili ne bih, daj mi priliku", "Sport nedjeljom"

Kako je Jokić gledao njegov status, da li su razgovarali na tu temu? "Nisam puno pričao, on je u nekom svom ritmu, on zna ekipu, zna šta mu može donijeti Džamal Marej, šta mu donosi Aron Gordon. Na kraju je taj Meloun dobio otkaz na tri-četiri utakmice prije plej-ofa. Jokić mora da igra 38,39, 40 minuta. I te dvije utakmice što me stavio, stavio me na pet sa Votsonom, al smo tanki, mršavi smo, mali smo", rekao je razočarani Šarić koji trejdovan u Sakramento Kingse za Jonasa Valančijunasa, ali ni tamo nije dobio pravu priliku.

Šta dalje?

Prema njegovim riječima, stigao je nikad motivisaniji u Sakramento poslije ljeta sa reprezentacijom, čak se nije vratio u Hrvatsku ni kada mu se dijete rodilo, ali ubrzo je shvatio da to nije prava sredina za njega.

"Takav je život, može bolje, može gore, ja sam zadovoljan sam tim gdje jesam i radujem se novim izazovima, bez obzira što svi pričaju: 'Odradio, uzeo penziju'. Ne bih ja možda ni išao da mi generalni menadžer u avgustu nije rekao: 'Dođi igraćeš'. Došao sam među prvima, trenirao sa rukijima. Pomiješale su mi se emocije zadnje dvije godine, gdje očekujes da bi mogla da se desi neka šansa dobra. Pun sam elana, ne smatram da sam pred penzijom, iako se priča o NBA penziji. Tu sam gdje jesam i radujem se novim prilikama", rekao je Šarić.

Šarić je tokom NBA sezone 2025/26. odigrao samo pet nastupa sa klupe za Sakramento, prosječno bilježući 1,0 poen, 1,2 skoka i 0,4 asistencije. U februaru je trejdovan u Čikago Bulse, pa u Detroit Pistonse koji su ga se odrekli i od tada je bez kluba.

Iskusni Hrvat se već dovodio u vezu sa nekoliko evropskih klubova. Navodno ga je već tražio Dubai, a u nekim košarkaškim krugovima se i Partizan spominjao kao moguća opcija.

