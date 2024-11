Jokić sa Šarićem na detektoru laži! Isplivao snimak svih pitanja, pogledajte kako su "uhvaćeni"

Nikola Jokić i Dario Šarić su odgovarali na pitanja, dok su bili postavljeni na detektor laži.

Izvor: Printscreen/X/Nuggets

Nikola Jokić i Dario Šarić bili su podvrgnuti ispitivanju na detektoru laži. Balkanski duo u Denveru se dobro zabavio, mada se čini da je reprezentativcu Srbije ova igra bila interesantnija, pošto sve vrijeme tokom odgovaranja na pitanja nije skidao osmijeh sa lica, dobacivajući kako je smiješno i kako mu dobro ide.

Novi igrač tima iz Kolorada je prvi postavljao pitanja: "Da li je tvoje ime Nikola Jokić?" Centar Denvera je odgovorio potvrdno i uključilo se zeleno svjetlo koje je potvrdilo da je odgovor tačan. Sljedeće pitanje je izazvalo smijeh kod najboljeg igrača NBA lige, a ono je glasilo: "Da li bi me pustio da se trkam sa jednim od tvojih konja?" Jokić je odmah odgovorio da ne bi i bio je iskren, detektor je potvrdio da je to tačno.

Potom je Šarić upitao: "Da li misliš da imaš najbolje plesne poteze u svom timu?" Nije bio siguran Jokić šta da odgovori, ali je na kraju rekao da. Ipak, ispostavilo se da ne misli tako, ali je centar Srbije brzo objasnio kad je najbolji: "Kad sam uuu..." što bi vjerovatno značilo da je najveseliji na proslavama. Na pitanje da li je ikad guglao svoje ime Jokić je rekao da jeste i odgovor je bio tačan. Tako je centar Denvera zaključio: "Dobar sam u ovoj igri".

Zamijenili su mesta takmičari, pa je Jokić preuzeo ulogu ispitivača, a prvo pitanje za Šarića je bilo: "Da li igraš za Denver?" Reprezentativac Hrvatske je odgovorio potvrdno, ali se Srbin našalio i dodao: "Mislim da tehnički nije igrao za nas, ali ima opremu", pošto je snimak nastao pred početak sezone.

The truth comes out...️‍♂️pic.twitter.com/J8A1qZFBUy — Denver Nuggets (@nuggets)November 9, 2024

Sljedeće pitanje je glasilo: "Da li si ikad jeo hranu sa zemlje?" Šarić je brzo odgovorio da nije, ali je Jokić još prije detektora znao da je to laž, pa je i rekao to naglas. Uslijedilo je još jedno pitanje na koje novi igrač Denvera nije tačno odgovorio, a ono je bilo vezano za vježbanje proslave ispred ogledala.

Pitao je Nikola Jokić saigrača: "Da li bi me pobijedio u jedan na jedan?" Bio je iskren Šarić i rekao je da ne bi, a detektor laži je samo potvrdio da to zaista i misli. Sljedeće pitanje je glasilo: "Da li si ikad lagao, a da te ne uhvate?" Na šta je Hrvat odgovorio da jeste, ali detektor je ponovo procijenio da to nije tačan odgovor.

Ipak, momci su se dobro zabavili dok su odgovarali na pitanja, bez obzira što su bili priključeni na detektor laži. Što se Denvera tiče nije najbolje startovao ovu sezonu, ali tim polako podiže formu i trenutno zauzima peto mjesto sa skorom 6-3. Nikola Jokić prosječno bilježi 28,9 poena, 13,2 uhvaćene lopte i 11,3 asistencije.