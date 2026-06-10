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Srbiji paklen žrijeb za Svjetsko prvenstvo: Igra sa domaćinom, novi sudar sa Nijemcima

Srbiji paklen žrijeb za Svjetsko prvenstvo: Igra sa domaćinom, novi sudar sa Nijemcima

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Rukometaši Srbije dobili su svoje rivale na Svjetskom prvenstvu u rukometu 2027. godine u Njemačkoj.

Žrijeb Svjetsko prvenstvo u rukometu Srbija na Njemačku Izvor: Arena sport

Rukometna reprezentacija Srbije dobila je svoje rivale na Svjetskom prvenstvu koje se igra u Njemačkoj od 13. do 31. januara 2027. godine. Naš tim će nastupiti u grupi A sa ekipama Nemačke, Tunisa i Urugvaja. To znači da će nakon Evropskog prvenstva na kojem je igrala protiv moćne Njemačke ponovo igrati sa Nijemcima, i to u Minhenu!

Srbija će svoje mečeve igrati u SAP Garden Areni u Minhenu. Prvi meč je na programu 13. januara protiv Urugvajem, zatim igra 15. januara protiv Tunisa i te dvije utakmice bi mogle da donesu prolaz dalje. Posljednji meč će biti pravi derbi, protiv Njemačke 17. januara.

Ovo je kompletan sastav grupa za Svjetsko prvenstvo u rukometu 2027. godine u Njemačkoj: 

  • GRUPA A: Nemačka, Srbija, Tunis, Urugvaj
  • GRUPA B: Egipat, Italija, Zelenortska ostrva, Saudijska Arabija
  • GRUPA C: Hrvatska, Španija, Čile, Turska
  • GRUPA D: Argentina, Francuska, Brazil, Kuvajt
  • GRUPA E: Švedska, Norveška, Grčka, Katar
  • GRUPA F: Portugal, Farska ostrva Poljska, Alžir
  • GRUPA G: Danska, Slovenija, SAD, Angola
  • GRUPA H: Island, Makedonija, Bahrein, Japan

Svjetsko prvenstvo počinje 13. januara, a  Srbija se plasirala na smotru pobjedama nad Mađarskom u baražu i sada ju čeka veliki izazov na čelu sa selektorom Raulom Gonzalesom. 

Tagovi

Srbija Rukomet

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