Srbiji paklen žrijeb za Svjetsko prvenstvo: Igra sa domaćinom, novi sudar sa Nijemcima

Rukometaši Srbije dobili su svoje rivale na Svjetskom prvenstvu u rukometu 2027. godine u Njemačkoj.

Izvor: Arena sport

Rukometna reprezentacija Srbije dobila je svoje rivale na Svjetskom prvenstvu koje se igra u Njemačkoj od 13. do 31. januara 2027. godine. Naš tim će nastupiti u grupi A sa ekipama Nemačke, Tunisa i Urugvaja. To znači da će nakon Evropskog prvenstva na kojem je igrala protiv moćne Njemačke ponovo igrati sa Nijemcima, i to u Minhenu!

Srbija će svoje mečeve igrati u SAP Garden Areni u Minhenu. Prvi meč je na programu 13. januara protiv Urugvajem, zatim igra 15. januara protiv Tunisa i te dvije utakmice bi mogle da donesu prolaz dalje. Posljednji meč će biti pravi derbi, protiv Njemačke 17. januara.

Ovo je kompletan sastav grupa za Svjetsko prvenstvo u rukometu 2027. godine u Njemačkoj:

GRUPA A: Nemačka, Srbija, Tunis, Urugvaj

Nemačka, Srbija, Tunis, Urugvaj GRUPA B : Egipat, Italija, Zelenortska ostrva, Saudijska Arabija

: Egipat, Italija, Zelenortska ostrva, Saudijska Arabija GRUPA C: Hrvatska, Španija, Čile, Turska

Hrvatska, Španija, Čile, Turska GRUPA D: Argentina, Francuska, Brazil, Kuvajt

Argentina, Francuska, Brazil, Kuvajt GRUPA E: Švedska, Norveška, Grčka, Katar

Švedska, Norveška, Grčka, Katar GRUPA F : Portugal, Farska ostrva Poljska, Alžir

: Portugal, Farska ostrva Poljska, Alžir GRUPA G : Danska, Slovenija, SAD, Angola

: Danska, Slovenija, SAD, Angola GRUPA H: Island, Makedonija, Bahrein, Japan

Svjetsko prvenstvo počinje 13. januara, a Srbija se plasirala na smotru pobjedama nad Mađarskom u baražu i sada ju čeka veliki izazov na čelu sa selektorom Raulom Gonzalesom.