"Ovo je kraj ere Nikole Jokića": Poznati analitičar najavljuje potpuni slom Denver Nagetsa

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Endi Bejli smatra da je ovo je bila jedna od posljednjih prilika da Jokić koji je u vrhuncu slave i najboljim košarkaškim godinama donese Denveru još jedan prsten.

Novinar ESPN-a Endi Bejli smatra da je era Nikole Jokića gotova Izvor: Abbie Parr/AP

Novinar ESPN-a Endi Bejli smatra da je era Nikole Jokića gotova! Denver Nagetsi su zaustavljeni od Minesota Timbervulvsa u četvrtoj utakmici doigravanja i sada su na korak od eliminacije.

Kako to obično biva, najbolji igrač je uvijek glavni krivac, pa je tako poznati analitičar potpuno otpisao Jokića i Denver. Srpski as je trostruki MVP NBA lige, ali je uz Mozesa Melouna jedini koji sa svojim timom nema više šampionskih titula.

Prema Bejliju, ovo je bila jedna od posljednjih prilika da Jokić koji je u vrhuncu slave i najboljim košarkaškim godinama donese Denveru još jedan prsten.

"Nagetsi su vjerovatno gotovi. Kada ispadnu, priča o eri Nikole Jokića bi se lako mogla predstaviti kao priča o nedovoljnim dostignućima, čak i sa povredama i titulom iz 2023. godine. Od devet trostrukih MVP-ja, Jokić i Mozes Meloun su jedina dvojica bez višestrukih šampionskih titula".

Može li Denver do preokreta?

Dejvid Adelman ne može da računa na povređenog Pejtona Votsona, dok je Minesota ostala bez Donte Divičenca. Pod znakom pitanja za petu utakmicu su Eron Gordon i Entoni Edvards koji se nisu u potpunosti oporavili od povreda.

Ključno biti kako odigraju Nikola Jokić i Džamal Marej koji su se propisno ispromašivali u posljednje dvije utakmice.

U svakom slučaju, Denver je znao da preokrene posle zaostatka u seriji, ali sada je daleko u nezgodinjoj poziciji nego prethodnih godinama kada se vraćali iz 1-2.

Nikola Jokić na srpskom jeziku posle poraza Denvera
Izvor: YouTube/NBA
Izvor: YouTube/NBA

