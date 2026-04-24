logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Jokiću, ispada ti iz ruku titula najboljeg na svijetu": Američki novinar počeo da sumnja, ima 3 razloga

Autor Dragan Šutvić
0

Poznati američki novinar Nik Rajt upozorio Nikolu Jokića da u ovom plej-ofu može da omane već u prvom kolu protiv Minesote.

Novinar Nik Rajt kritikuje Nikolu Jokića Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia / YouTube / What's Wright? With Nick Wright

Američki novinar Nik Rajt rekao je da Nikola Jokić mora da dokaže u seriji protiv Minesote ono što ljudi misle o njemu - da je najbolji igrač na svijetu. Rajt smatra da u ovom trenutku, dok Denver Nagetsi gube 1-2, Srbin ne opravdava tu titulu. Povrh toga, Amerikanac ukazuje na to da su Nagesi bili neuspješni u plej-ofu i u prethodne dvije godine, od slavne 2023. i osvajanja istorijske šampionske titule.

"Ne moraš da budeš najbolji igrač u ligi da bi osvojio NBA titulu. Ne moraš čak ni da uđeš u finale svake godine da bi bio najbolji u NBA, ipak...", rekao je on i počeo da nabraja šta najbolji ne smije sebi da dopušta.

Rajt je podsjetio na to kako su Denver Nagetsi prolazili u sezonama poslije osvajanja NBA titule 2023. godine.

"Ako u prvoj od te tri godine vodiš u plej-ofu 3-2 protiv Minesote, pa te ona razbije u šestom meču, pa onda u sedmom ispustiš 'plus 20' kod kuće, tako se završava tvoja odbrana titule. U sljedećoj sezoni se hrabro boriš, ali te u sedmoj utakmici druge runde oduva budući prvak (Oklahoma) i pošalje te kući", kazao je Rajt.

Poslije toga, upozorio je Nagetse šta im se događa ove sezone.

"Poslije toga si veliki favorit u seriji prve runde protiv ekipe koja te je pobijedila dvije godine ranije (Minesote) i taj tim te razbije na uznemiravajući način. U takvoj situaciji, ta titula 'najboljeg igrača na svijetu' ne samo da ti klizi iz ruku, već bi mogao i da je potpuno ispustiš", upozorio je Rajt.

"Vjerujem u Jokića i Denver, međutim..."

"Vjerujem u Jokića i u Nagetse, ali Timbervuvlsi vjeruju da su bolji tim i u prve tri utakmice serije to su i bili", dodao je on.

Denver Nagetsi poslije jako lošeg nastupa protiv Minesote u petak ujutru gube 1-2 u seriji 1. kola plej-ofa, a sljedeću, izuzetno bitnu utakmicu igraju u nedjelju od 2.30 po našem vremenu.

Tagovi

košarka NBA liga Denver Minesota Nikola Jokić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC