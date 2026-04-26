Pao još jedan rekord u Londonu: Ova žena je ponovo ispisala istoriju

Atletičarka Tigst Asefa oborila je sopstveni rekord u Londonu

London je taličan! Osim svjetskog rekorda u maratonu, u ženskoj konkurenciji najbrža je bila Etiopljanka Tigst Asefa koja je na cilj stigla za nešto više od dva sata. Preciznije, najbrža žena na londonskom maratonu trčala je 2:15:41 i tako je postavila svjetski rekord.

I možda se očekivalo da će Asefa oboriti svoj rekord, ali je to simbolično uradila na mjestu gdje je u jednom danu prvi put u istoriji neko trčao manje od dva sata stazu dugu skoro 42,2 kilometra. Tako je i Etiopljanka postala dio istorije i ujedno oborila sopstveni rekord koji je postavila prošle godine, na istom mjestu. Prije godinu dana trčala je 2:15:50.

Na drugom mjestu našla se atletičarka iz Kenije Helen Obiri koja je na cilj stigla za dva sata, 15 minuta i 53 sekundi, dok je dvije sekunde sporija bila njena sunarodnica Džojsilin Džepkosgei.