Partizan mora da sačuva najiskusnijeg: Evo kako stoje stvari sa Kalatesom i crno-bijelima

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Grčki košarkaš Nik Kalates mogao bi da ostane u Partizanu

Partizan punom parom radi na pojačanjima za narednu sezonu, ali biće neophodno zadržati i važne igrače tekuće. Ugovor sa Karlikom Džounsom je potpisan, a naredni važan plan je ostanak iskusnog Nika Kalatesa i čini se da crno-bijeli imaju velike šanse da Grk zaduži dres Parnog valjka i u 2026/27.

Kako Meridian sport saznaje, Partizan ima interesovanje da zadrži Nika Kalatesa, a još važnije je da je želja obostrana. Sve ide u pravcu da iskusni plejmejker i naredne sezone organizuje napade crno-bijelih. Iako Grk ima 37 godina, jasno je da ima veliki doprinos u timu Partizana, a reputacija u Evroligi dovoljno govori koliko je važan za ekipu Đoana Penjaroje.

Riječ je o lideru po broju asistencija i ukradenih lopti, koji je u Partizan stigao krajem oktobra. Iskustvo Kalatesa pravi veliku razliku na terenu, posebno u drugom dielju sezone u kojem Valjak izgleda znatno organizovanije. Odlazak nekoliko igrača promijenio je ritam crno-bijelih, ali je već bilo kasno da se napravi nešto veći iskorak u sezoni.

Kalates je dosad odigrao 19 mečeva u regionalnom takmičenju u kojima je bilježio 6,2 poena, 5,7 asistencija, ali je u elitnom takmičenju izašao čak 31 put, imao je po 4,3 poena, 4,2 podijeljene lopte, ali ono što statistika ne može da dočara je doprinos iskusnog Grka. Situacija koje "čita" na terenu, detalji na koje obraća pažnju, ukazuju na činjenicu da i pored poznih igračkih godina igra znatno bolje u odnosu na ogroman broj evroligaških i mlađih kolega.

Kalates je u karijeri igrao za Panatinaikos, Lokomotivu, Memfis u NBA ligi, potom za Barselonu, pa Fenerbahče i na kraju Monako i Partizan. Osvojio je i jednu Evroligu, 2011. u timu iz Atine i naravno pod vođstvom Željka Obradovića.

Nik Kalates izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić
